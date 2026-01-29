Самарцев приглашают принять участие в конкурсе плакатного искусства

Жители Самарской области смогут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова "Время смыслов" (12+).

Плакатное искусство было отдельным феноменом мировой культуры в советское время.



Конкурс "Время смыслов" стал первой оценкой кадрового потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России. Разрешение использовать инструменты искусственного интеллекта наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.



Конкурс носит имя легендарного командира отряда "Тигр", Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.



Жюри конкурса возглавляет всемирно известный российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.



Публичную поддержку проведению конкурса оказали Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД "Движение Первых" и другие организации.



Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте.



Прием работ для участия во втором сезоне конкурса открыт до 28 февраля 2026 года, пишет 450Медиа.