Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе плакатного искусства

Жители Самарской области смогут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова "Время смыслов" (12+).

Плакатное искусство было отдельным феноменом мировой культуры в советское время.

Конкурс "Время смыслов" стал первой оценкой кадрового потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России. Разрешение использовать инструменты искусственного интеллекта наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.

Конкурс носит имя легендарного командира отряда "Тигр", Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Жюри конкурса возглавляет всемирно известный российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.

Публичную поддержку проведению конкурса оказали Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД "Движение Первых" и другие организации.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте

Прием работ для участия во втором сезоне конкурса открыт до 28 февраля 2026 года, пишет 450Медиа.

В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
