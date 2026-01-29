Я нашел ошибку
Вице-спикер ГД призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан

52
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 17-летнему жителю региона, в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных.  Сначала аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные молодого человека и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Потом неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Молодой человек испугался.  Он решил одолжить сбережения своего отца, хранившиеся в сейфе и,  по инструкции звонивших отвез более 2 млн рублей  в  Республику Татарстан, где передал курьеру.  

Спустя время молодой человек рассказал о случившемся своему отцу и они обратились за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Новости по теме
100 тысяч на "операцию для внучки" отдал мошенникам 88-летний житель Борского района
28 января 2026, 10:32
100 тысяч на "операцию для внучки" отдал мошенникам 88-летний житель Борского района
Как установили полицейские, пенсионеру позвонила незнакомая женщина и сообщила, что его сын и внучка попали в ДТП, а для операции девочке срочно нужны 400 тысяч... Криминал
295
В Самаре 67-летний местный житель отдал мошенникам 600 тысяч рублей
27 января 2026, 13:53
В Самаре 67-летний местный житель отдал мошенникам 600 тысяч рублей
Полиция призывает жителей быть бдительными: настоящие сотрудники банков никогда не просят передавать деньги третьим лицам, не звонят с требованием срочных... Криминал
448
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
27 января 2026, 10:37
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
Аферисты выдают себя за судебных приставов и сообщают, что жертва якобы не оплатила штраф ГИБДД и выманивают приходящие на телефон коды. Криминал
386
В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
399
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
449
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
415
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
507
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
595
Весь список