По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 17-летнему жителю региона, в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных. Сначала аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные молодого человека и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Потом неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Молодой человек испугался. Он решил одолжить сбережения своего отца, хранившиеся в сейфе и, по инструкции звонивших отвез более 2 млн рублей в Республику Татарстан, где передал курьеру.

Спустя время молодой человек рассказал о случившемся своему отцу и они обратились за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.