каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, какой карьерной стратегии придерживаются самарцы при возвращении к рабочему режиму после праздников.

Согласно опросу, 8% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства. Уже написали заявление на отпуск 5% респондентов. 5% хотели бы взять паузу, но не могут позволить себе это финансово. При этом больше половины (57%) опрошенных предпочитают сохранить дни отдыха на лето или уже брали отпуск в декабре. Остальные 25% считают, что им достаточно праздничных выходных для восстановления.

Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 17% самарцев прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Из них лишь 2% планирует сначала взять отпуск, а уже затем уйти из компании. Еще 28% пока не приняли окончательное решение, но присматриваются к вакансиям и оценивают рынок. 55% убеждены что сейчас не лучшее время менять работу.

Интересно, что среди тех, кто планирует уход, наиболее распространенная стратегия – не торопиться с официальным заявлением. Около трети (32%) уже предупредили работодателя или обсуждают свой уход, в том числе получая контр-офферы и предложения остаться (42%). Остальные предпочитают молчать до последнего: 21% не сообщали о планах увольнения, ожидая оффер от нового работодателя. 5% все же планирует сообщить о планах на увольнение в первый рабочий день.

“Тихое увольнение – рискованная карьерная стратегия, когда человек никого не предупреждает заранее о своем решении, и в первую очередь это бьет по его репутации. Он оставляет компанию без сотрудника и создает проблемы для команды. Мир профессиональных контактов тесный: к HR-специалистам регулярно обращаются за рекомендациями, и кейсы, когда сотрудник уволился тихо, не остаются незамеченными. В итоге человек сам закрывает себе часть карьерных возможностей”, – комментирует Валентина Романова, HR директор Level Group.