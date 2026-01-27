Я нашел ошибку
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников

105
каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, какой карьерной стратегии придерживаются самарцы при возвращении к рабочему режиму после праздников.

Согласно опросу, 8% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства. Уже написали заявление на отпуск 5% респондентов. 5% хотели бы взять паузу, но не могут позволить себе это финансово. При этом больше половины (57%) опрошенных предпочитают сохранить дни отдыха на лето или уже брали отпуск в декабре. Остальные 25% считают, что им достаточно праздничных выходных для восстановления.

Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 17% самарцев прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Из них лишь 2% планирует сначала взять отпуск, а уже затем уйти из компании. Еще 28% пока не приняли окончательное решение, но присматриваются к вакансиям и оценивают рынок. 55% убеждены что сейчас не лучшее время менять работу. 

Интересно, что среди тех, кто планирует уход, наиболее распространенная стратегия – не торопиться с официальным заявлением. Около трети (32%) уже предупредили работодателя или обсуждают свой уход, в том числе получая контр-офферы и предложения остаться (42%). Остальные предпочитают молчать до последнего: 21% не сообщали о планах увольнения, ожидая оффер от нового работодателя. 5% все же планирует сообщить о планах на увольнение в первый рабочий день. 

“Тихое увольнение – рискованная карьерная стратегия, когда человек никого не предупреждает заранее о своем решении, и в первую очередь это бьет по его репутации. Он оставляет компанию без сотрудника и создает проблемы для команды. Мир профессиональных контактов тесный: к HR-специалистам регулярно обращаются за рекомендациями, и кейсы, когда сотрудник уволился тихо, не остаются незамеченными. В итоге человек сам закрывает себе часть карьерных возможностей”, – комментирует Валентина Романова, HR директор Level Group. 

Теги: Опрос

Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек
26 января 2026, 12:52
Оказалось, что за 2025 год самарцы съели 6,5 тонны сладостей ручной работы, при этом спрос на кондитерские изделия в городе вырос на 38% по сравнению с 2024 годом. Общество
381
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году
26 января 2026, 11:01
Для многих смена работы — это не только поиск нового работодателя, но и переход в другую профессию. Экономика
366
42% самарцев сталкивались с абьюзом со стороны руководства
26 января 2026, 09:51
В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 42%. Общество
274
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
107
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
378
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
413
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3288
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
572
