Больше половины российских компаний уверены, что к 2028 году ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий

241
Больше половины российских компаний уверены, что к 2028 году ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий

В России растёт значение компетенций в области искусственного интеллекта: работодатели всё чаще ожидают, что специалисты умеют применять нейросети в решении профессиональных задач. Согласно опросу hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, 55% компаний считают, что ИИ-навыки станут ключевой компетенцией для целого ряда профессий уже в ближайшие два-три года. А еще 21% назвали уверенную работу с нейросетями базовым требованием для будущего рынка труда.
 

Наиболее востребованным навыком стало умение искать информацию и генерировать идеи с помощью ChatGPT, GigaChat и других ИИ-систем — его отметили 60% работодателей. На втором месте — аналитика данных, важная для 45% компаний. Далее следуют генерация и оптимизация промптов (41%), создание визуального контента с использованием Midjourney и Stable Diffusion (39%), а также общее понимание основ искусственного интеллекта и машинного обучения (36%) и автоматизация написания кода с помощью GitHub Copilot, Cursor (23%).
 

«Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью профессиональной среды. За последние четыре года количество вакансий в сфере машинного обучения (ML) в России увеличилось в 2,5 раза. Спрос на ML — это индикатор развития ИИ внутри компаний: если бизнес нанимает таких специалистов, значит, он строит и развивает собственные ИИ-решения. В результате владение нейросетевыми инструментами превращается в новый стандарт для широкого круга профессий», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.
 

Сотрудники, которые грамотно используют ИИ, быстрее справляются с задачами, эффективнее выстраивают рабочие процессы и повышают результативность. Поэтому компании охотнее берут таких кандидатов и даже готовы платить им больше. 

каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
27 января 2026, 09:52
Каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 17% самарцев прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Общество
269
Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек
26 января 2026, 12:52
Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек
Оказалось, что за 2025 год самарцы съели 6,5 тонны сладостей ручной работы, при этом спрос на кондитерские изделия в городе вырос на 38% по сравнению с 2024 годом. Общество
475
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году
26 января 2026, 11:01
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году
Для многих смена работы — это не только поиск нового работодателя, но и переход в другую профессию. Экономика
483
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
637
