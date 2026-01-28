Больше половины российских компаний уверены, что к 2028 году ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий

В России растёт значение компетенций в области искусственного интеллекта: работодатели всё чаще ожидают, что специалисты умеют применять нейросети в решении профессиональных задач. Согласно опросу hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, 55% компаний считают, что ИИ-навыки станут ключевой компетенцией для целого ряда профессий уже в ближайшие два-три года. А еще 21% назвали уверенную работу с нейросетями базовым требованием для будущего рынка труда.



Наиболее востребованным навыком стало умение искать информацию и генерировать идеи с помощью ChatGPT, GigaChat и других ИИ-систем — его отметили 60% работодателей. На втором месте — аналитика данных, важная для 45% компаний. Далее следуют генерация и оптимизация промптов (41%), создание визуального контента с использованием Midjourney и Stable Diffusion (39%), а также общее понимание основ искусственного интеллекта и машинного обучения (36%) и автоматизация написания кода с помощью GitHub Copilot, Cursor (23%).



«Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью профессиональной среды. За последние четыре года количество вакансий в сфере машинного обучения (ML) в России увеличилось в 2,5 раза. Спрос на ML — это индикатор развития ИИ внутри компаний: если бизнес нанимает таких специалистов, значит, он строит и развивает собственные ИИ-решения. В результате владение нейросетевыми инструментами превращается в новый стандарт для широкого круга профессий», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.



Сотрудники, которые грамотно используют ИИ, быстрее справляются с задачами, эффективнее выстраивают рабочие процессы и повышают результативность. Поэтому компании охотнее берут таких кандидатов и даже готовы платить им больше.