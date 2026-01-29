Вице-спикер ГД призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию

Право многодетных отцов на досрочную пенсию следует закрепить на законодательном уровне. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил на рассмотрение вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон "О страховых пенсиях" и направлена на устранение пробела, связанного с действующим порядком назначения пенсий через судебные решения. Это, считает парламентарий, создает правовую неопределенность и увеличивает нагрузку как на граждан, так и на госорганы​​​.

Согласно предложению, право на досрочную пенсию должны получить отцы, имеющие троих и более детей, рожденных в браке с одной женщиной или официально усыновленных. Дети при этом должны быть не младше 8 лет.

Как и многодетные матери, мужчины, претендующие на получение пенсии, должны иметь трудовой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов.

Предусматривается также, что право на досрочную пенсию будет предоставляться на три года раньше при наличии троих детей, на четыре года — четырех, и на пять лет — при пяти и более.