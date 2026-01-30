В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку

Крыша автобусной остановки рухнула под тяжестью снега в подмосковных Мытищах, в результате чего пострадала девушка, которая ждала маршрутку, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал 112.

По словам местных жителей, утром стеклянная крыша остановочного павильона находилась в исправном состоянии, однако на ней скопилось значительное количество снега. В течение дня очистка конструкции не проводилась, и она не выдержала нагрузки.

Как рассказал «МК» супруг пострадавшей, стеклянная крыша конструкции упала на голову его жене вчера вечером. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую. От испуга и боли она не сразу позвонила «112», а направилась домой и рассказала о случившемся супругу. Он вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину доставили в больницу, сделали компьютерную томографию и диагностировали сотрясение головного мозга. В этот же вечер её выписали домой под наблюдение врачей.

