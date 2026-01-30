Я нашел ошибку
Главные новости:
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни.
Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.
Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.
Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.
На двух федеральных трассах региона введены ограничения для автобусов и грузовиков
Крыша конструкции упала на голову женщине. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую.
В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку

158
Крыша конструкции упала на голову женщине. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую.

Крыша автобусной остановки рухнула под тяжестью снега в подмосковных Мытищах, в результате чего пострадала девушка, которая ждала маршрутку, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал 112.

По словам местных жителей, утром стеклянная крыша остановочного павильона находилась в исправном состоянии, однако на ней скопилось значительное количество снега. В течение дня очистка конструкции не проводилась, и она не выдержала нагрузки.

Как рассказал «МК» супруг пострадавшей, стеклянная крыша конструкции упала на голову его жене вчера вечером. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую. От испуга и боли она не сразу позвонила «112», а направилась домой и рассказала о случившемся супругу. Он вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину доставили в больницу, сделали компьютерную томографию и диагностировали сотрясение головного мозга. В этот же вечер её выписали домой под наблюдение врачей. 

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
302
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
248
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
315
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
546
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1327
Весь список