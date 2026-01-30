Я нашел ошибку
Главные новости:
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни.
Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.
Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.
Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.
На двух федеральных трассах региона введены ограничения для автобусов и грузовиков
Крыша конструкции упала на голову женщине. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую.
В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей

109
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.

Минюст выступил с инициативой повысить порог задолженности, при котором возможен арест имущества, передает РИА Новости.

"Разработан проект федерального закона, направленный на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Прежде всего, пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с трех <...> до десяти тысяч рублей", — говорится в публикации ведомства на платформе MAX.

Кроме того, министерство предложило накладывать арест на имущество должника только на сумму задолженности.

"Новый порядок обращения взыскания на имущество обеспечит соблюдение баланса между правами взыскателя и должника, исключив ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями (блокировка всех денежных средств на счете, запрет регистрационных действий в отношении всего имущества при незначительной сумме долга)", — отмечается в сообщении.

Также законопроектом предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника. В частности, для оптимизации административных процедур эти сведения будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а при отсутствии или недостаточности средств на счетах запросы будут направлять в банки и другие кредитные организации.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
302
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
248
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
315
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
546
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1327
Весь список