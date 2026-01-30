Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова все службы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы.

«В ближайшие дни Самару ждут красивые снегопады, последствия которых мы готовы оперативно ликвидировать. Все ответственные за уборку и вывоз снега службы города уже на боевом посту – это более 600 единиц спецтехники и более 1000 рабочих. Задача отработать четко и слаженно, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта, безопасность на дорогах и тротуарах. Не менее тщательно в выходные важно подойти к уборке парков, скверов, набережной. Ресурсоснабжающие организации, включая службы электрохозяйства, прошу особенно пристально контролировать бесперебойную работу своих сетей», - сказал глава Самары Иван Носков.



Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Автовладельцам напоминают, что снегоуборочная техника, в числе которой автопоезда, работает на улицах города круглосуточно и парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и серьёзно затрудняет работу спецтехники. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, выезжая на личном транспорте.

Фото: пресс-служба администрации Самары