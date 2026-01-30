Я нашел ошибку
Главные новости:
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни.
Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.
Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.
Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.
На двух федеральных трассах региона введены ограничения для автобусов и грузовиков
Крыша конструкции упала на голову женщине. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую.
В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов

102
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова все службы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. 

«В ближайшие дни Самару ждут красивые снегопады, последствия которых мы готовы оперативно ликвидировать. Все ответственные за уборку и вывоз снега службы города уже на боевом посту – это более 600 единиц спецтехники и более 1000 рабочих. Задача отработать четко и слаженно, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта, безопасность на дорогах и тротуарах. Не менее тщательно в выходные важно подойти к уборке парков, скверов, набережной. Ресурсоснабжающие организации, включая службы электрохозяйства, прошу особенно пристально контролировать бесперебойную работу своих сетей», - сказал глава Самары Иван Носков. 
 
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 

Автовладельцам напоминают, что снегоуборочная техника, в числе которой автопоезда, работает на улицах города круглосуточно и парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и серьёзно затрудняет работу спецтехники. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, выезжая на личном транспорте.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Самара

