Самарский РЦК первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию ФЦК
Самарский РЦК первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию ФЦК
30 января в пгт Стройкерамика во 2 корпусе школы №7 царила особая, торжественная атмосфера.
В школе №7 поселка Стройкерамика прошёл смотр строя и песни в честь снятия блокады Ленинграда
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя

Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.

Заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского, врач-офтальмолог Виктория Германова:

 «Глаукома – это хроническое заболевание глаз, при котором происходит повреждение клеток сетчатки и зрительного нерва из-за высокого внутриглазного давления и нарушения кровоснабжения. На ранних стадиях повреждения происходят абсолютно бессимптомно, а на поздних стадиях вернуть утраченные зрительные функции уже невозможно.

Кто в группе риска?
 Люди старше 40 лет. Вероятность развития глаукомы увеличивается с возрастом.
 Люди с наследственной предрасположенностью. Наличие глаукомы у близких родственников увеличивает
риск ее развития в 4-9 раз.
 Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью.
 Люди с высокой степенью близорукости или дальнозоркости.
 Пациенты, длительно принимающие гормональные препараты (глюкокортикостероиды).

Как защитить себя?
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.

Как выявить глаукому вовремя?

Необходимо регулярно проходить осмотр у врача-офтальмолога. Для людей старше 40 лет ежегодное измерение внутриглазного давления и профилактические осмотры у специалиста должны стать нормой. Если у близких родственников была выявлена глаукома, то стоит пройти обследование как можно раньше, чтобы в дальнейшем врач смог оценивать динамику состояния и вовремя заметить малейшие изменения.

Глаукома – серьезное заболевание, которое при запоздалом лечении или его отсутствия может привести к слепоте. Но при ответственном подходе, своевременном выявлении и соблюдении рекомендаций врача можно сохранить зрение и качество жизни".

 

Фото:   минздрав СО

