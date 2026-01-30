Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя

Заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского, врач-офтальмолог Виктория Германова:



«Глаукома – это хроническое заболевание глаз, при котором происходит повреждение клеток сетчатки и зрительного нерва из-за высокого внутриглазного давления и нарушения кровоснабжения. На ранних стадиях повреждения происходят абсолютно бессимптомно, а на поздних стадиях вернуть утраченные зрительные функции уже невозможно.



Кто в группе риска?

Люди старше 40 лет. Вероятность развития глаукомы увеличивается с возрастом.

Люди с наследственной предрасположенностью. Наличие глаукомы у близких родственников увеличивает

риск ее развития в 4-9 раз.

Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью.

Люди с высокой степенью близорукости или дальнозоркости.

Пациенты, длительно принимающие гормональные препараты (глюкокортикостероиды).



Как защитить себя?

Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.



Как выявить глаукому вовремя?



Необходимо регулярно проходить осмотр у врача-офтальмолога. Для людей старше 40 лет ежегодное измерение внутриглазного давления и профилактические осмотры у специалиста должны стать нормой. Если у близких родственников была выявлена глаукома, то стоит пройти обследование как можно раньше, чтобы в дальнейшем врач смог оценивать динамику состояния и вовремя заметить малейшие изменения.



Глаукома – серьезное заболевание, которое при запоздалом лечении или его отсутствия может привести к слепоте. Но при ответственном подходе, своевременном выявлении и соблюдении рекомендаций врача можно сохранить зрение и качество жизни".

Фото: минздрав СО