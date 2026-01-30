В школе №7 поселка Стройкерамика прошёл смотр строя и песни в честь снятия блокады Ленинграда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января в регионе снег, до -7°С
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.
«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В школе №7 поселка Стройкерамика прошёл смотр строя и песни в честь снятия блокады Ленинграда

144
30 января в пгт Стройкерамика во 2 корпусе школы №7 царила особая, торжественная атмосфера.

Сегодня, 30 января, в пгт Стройкерамика, во 2 корпусе школы №7 царила особая, торжественная атмосфера. В холле звучали строевые команды и звонкие детские голоса, исполняющие патриотические песни. Ученики четвертых классов принимали участие в традиционном смотре строевой подготовки и строевой песни. Но в этом году мероприятие имело особое значение — оно было посвящено 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Честь оценивать выступление юных патриотов была доверена почетному гостю — ветерану специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества, участнику программы «Школа героев» Андрею Растегаеву. Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев». 
Открывая мероприятие, заместитель директора школы Наталья Деменкова подчеркнула его высокую миссию. «Такие дни, как сегодня, — это мост между эпохами, — отметила она. — Мы обязаны сохранять историческую память не как сухой факт из учебника, а как живую и кровоточащую правду. Подвиг ленинградцев, стойкость наших солдат в годы Великой Отечественной и мужество современных героев в ходе СВО — это звенья одной цепи. Преемственность поколений заключается в том, чтобы вы, наши дети, понимали: долг, честь и любовь к Родине — это не абстрактные слова, а реальные поступки, на которые способны настоящие граждане».
Перед началом смотра к собравшимся обратился и ветеран СВО Андрей Растегаев. Он напомнил всем о беспримерном подвиге ленинградцев, которые 872 дня выдерживали голод, холод и обстрелы.
«Сегодня мы вспоминаем не только солдат на фронте, но и тех, кто остался в городе, — сказал ветеран. — Такие же мальчишки и девчонки, как вы, в блокадном Ленинграде тушили пожары, дежурили на крышах, следили за небом, выполняя опасную и очень нужную работу. Они защищали свой город наравне со взрослыми».
Обращаясь к современным школьникам, Андрей Растегаев подчеркнул прямую связь поколений: «Вы — потомки победителей. Помните это, гордитесь этим! Ваша сегодняшняя выправка, сплоченность и песня — это продолжение той великой силы духа, что отстояла нашу страну». Он также отметил, что подобные мероприятия несут огромную пользу для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и должны стать доброй традицией.
Под внимательным и опытным взглядом главного судьи отряды демонстрировали слаженность строевого шага, точность выполнения команд и душевность исполнения песни. Каждый класс стремился показать лучший результат, проявив настоящую командную волю к победе.
По итогам строгой оценки судейской коллегии были определены победители и призеры смотра. Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения и общей фотографией на память с ветераном, которая навсегда сохранит в истории школы этот день, полный уважения к прошлому и веры в будущее.
Проведенный смотр стал не просто соревнованием, а живым уроком мужества, преемственности поколений и настоящей любви к Родине. Он ясно показал, что память о великом подвиге ленинградцев и всех защитников Отечества продолжает жить в сердцах молодых наследников Победы.

 

Фото: Андрей Растегаев

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
240
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
219
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
288
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
527
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1208
Весь список