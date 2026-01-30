В школе №7 поселка Стройкерамика прошёл смотр строя и песни в честь снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 30 января, в пгт Стройкерамика, во 2 корпусе школы №7 царила особая, торжественная атмосфера. В холле звучали строевые команды и звонкие детские голоса, исполняющие патриотические песни. Ученики четвертых классов принимали участие в традиционном смотре строевой подготовки и строевой песни. Но в этом году мероприятие имело особое значение — оно было посвящено 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Честь оценивать выступление юных патриотов была доверена почетному гостю — ветерану специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества, участнику программы «Школа героев» Андрею Растегаеву. Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев».

Открывая мероприятие, заместитель директора школы Наталья Деменкова подчеркнула его высокую миссию. «Такие дни, как сегодня, — это мост между эпохами, — отметила она. — Мы обязаны сохранять историческую память не как сухой факт из учебника, а как живую и кровоточащую правду. Подвиг ленинградцев, стойкость наших солдат в годы Великой Отечественной и мужество современных героев в ходе СВО — это звенья одной цепи. Преемственность поколений заключается в том, чтобы вы, наши дети, понимали: долг, честь и любовь к Родине — это не абстрактные слова, а реальные поступки, на которые способны настоящие граждане».

Перед началом смотра к собравшимся обратился и ветеран СВО Андрей Растегаев. Он напомнил всем о беспримерном подвиге ленинградцев, которые 872 дня выдерживали голод, холод и обстрелы.

«Сегодня мы вспоминаем не только солдат на фронте, но и тех, кто остался в городе, — сказал ветеран. — Такие же мальчишки и девчонки, как вы, в блокадном Ленинграде тушили пожары, дежурили на крышах, следили за небом, выполняя опасную и очень нужную работу. Они защищали свой город наравне со взрослыми».

Обращаясь к современным школьникам, Андрей Растегаев подчеркнул прямую связь поколений: «Вы — потомки победителей. Помните это, гордитесь этим! Ваша сегодняшняя выправка, сплоченность и песня — это продолжение той великой силы духа, что отстояла нашу страну». Он также отметил, что подобные мероприятия несут огромную пользу для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и должны стать доброй традицией.

Под внимательным и опытным взглядом главного судьи отряды демонстрировали слаженность строевого шага, точность выполнения команд и душевность исполнения песни. Каждый класс стремился показать лучший результат, проявив настоящую командную волю к победе.

По итогам строгой оценки судейской коллегии были определены победители и призеры смотра. Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения и общей фотографией на память с ветераном, которая навсегда сохранит в истории школы этот день, полный уважения к прошлому и веры в будущее.

Проведенный смотр стал не просто соревнованием, а живым уроком мужества, преемственности поколений и настоящей любви к Родине. Он ясно показал, что память о великом подвиге ленинградцев и всех защитников Отечества продолжает жить в сердцах молодых наследников Победы.

Фото: Андрей Растегаев