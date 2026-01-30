6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».

6 февраля 2026 года на базе Детской музыкальной школы № 4 им. В. М. Свердлова пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».



Ежегодно конкурс проводится в ряде регионов России и за рубежом. В сезоне 2025 – 2026 он состоится в 11 субъектах РФ, в том числе в Самарской области – с 6 по 8 февраля. В Тольятти площадкой для проведения конкурса станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова. (0+)



Конкурс «Волшебство звука» направлен на выявление новых музыкальных талантов с целью получения ими поддержки благотворительных фондов и последующими выступлениями на лучших концертных площадках страны. Уникальность конкурса в том, что жюри приезжает в города к участникам, а не наоборот.



Прослушивания будут проходит по следующим номинациям: «Фортепиано», «Общее фортепиано», «Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Вокал», «Композиторское творчество», «Ансамбль», «Искусство аккомпанемента», «Учитель и ученик», «Педагог-исполнитель», «Хоровое исполнительство», «Оркестр», «Семейное музицирование», «Творчество без границ», «Художественное слово», «Театральное искусство».



Участники, занявшие призовые места и отмеченные членами жюри, награждаются Гран-при, дипломами трех степеней, дипломами, специальными призами. Лучшие выступления участников конкурса будут отмечены Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, Благотворительным фондом поддержки молодых талантов «Волшебство звука».



Обладатели ГРАН-ПРИ станут участниками концертных программ Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука». Лучшие выступления будут отмечены Сертификатом на бесплатное обучение во Всероссийской летней творческой школе для одаренных детей в области музыкального искусства «Волшебство звука» и Сертификатом, который дает возможность получить бесплатные мастер-классы у ведущих педагогов России.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 февраля 2026 года. Подробная информация на сайте организатора: https://magicofsound.ru/самарская-область/

Фото: минкульт СО