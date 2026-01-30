Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками

В Самарской области сотрудники полиции совместно с активистами общественных организаций продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.

Так в Похвистневском и Волжском районах сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели мероприятия со школьниками.

Ребятам напомнили основные правила поведения на улице, на дороге, а также в дворовых территориях.

Организаторы мероприятия объяснили детям, что необходимо быть внимательными и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.

Особое внимание сотрудники полиции уделили безопасному маршруту «дом-школа-дом», использованию световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках, и правилам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках в автомобиле.

Общественники, в свою очередь, рассказали ребятам об их правах и обязанностях, дав практические рекомендации по поведению в сложных или жизненных ситуациях.

В завершение встреч дети поблагодарили полицейских и представителей Советов за важную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО