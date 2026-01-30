Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
131
В Самарской области сотрудники полиции совместно с активистами общественных организаций продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.

Так в Похвистневском и Волжском районах сотрудники Госавтоинспекции и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели мероприятия со школьниками.

Ребятам напомнили основные правила поведения на улице, на дороге, а также в дворовых территориях.

Организаторы мероприятия объяснили детям, что необходимо быть внимательными и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.

Особое внимание сотрудники полиции уделили безопасному маршруту «дом-школа-дом», использованию световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках, и правилам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках в автомобиле.

Общественники, в свою очередь, рассказали ребятам об их правах и обязанностях, дав практические рекомендации по поведению в сложных или жизненных ситуациях.

В завершение встреч дети поблагодарили полицейских и представителей Советов за важную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
240
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
219
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
288
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
527
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1208
