Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"

Об этом рассказал 30 января Вячеслав Федорищев:

"Чтобы вовлечь в занятия этим видом спорта больше молодежи, с января 2026 года в 100 школах открыли новые детские объединения по шахматам, обеспечили их комплектами шахматного оборудования.

Сейчас в регионе в 409 образовательных учреждениях (школах, детских садах) действуют детские объединения по шахматам. В них на безвозмездной основе занимаются свыше 13 тысяч ребят. Обучение обеспечивают более 430 педагогов.

В прошлом году совместно с Федерацией шахмат Самарской области, Федерацией шахмат России и областным министерством образования организовали для 121 педагога курсы повышения квалификации по теме «Интеграция шахматной культуры в образовательный процесс».

В этом году по три педагога из каждой школы Самарской области пройдут курсы повышения квалификации, все школы будут оснащены шахматным оборудованием и с 1 сентября 2027 года в каждой будут открыты детские объединения по шахматам".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области