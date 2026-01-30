Я нашел ошибку
Главные новости:
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января в регионе снег, до -7°С
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.
«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»

145
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.

«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ» сезона 2025-2026 г.г. В интеллектуально-развлекательной игре приняли участие школьники 12 образовательных учреждений Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области.

Мероприятие прошло в формате научного шоу «Своя игра». Команды школ, состоящие из 10 человек каждая, отвечали на вопросы по химии, физике, краеведению и экологии. Отдельные категории были посвящены ТОАЗу и востребованным профессиям предприятия, а также работе над ошибками, допущенными на предыдущих этапах. Создание звукового и видеоряда обеспечивали музыкальный и кинораунды.

В зависимости от сложности вопроса старшеклассники зарабатывали от 10 до 50 баллов. По итогам турнирной таблицы победителем соревнований стала гимназия № 39. Второе место — у школы села Васильевки, бронза — у школы № 14. Командам-призерам вручили индивидуальные подарки и наборы оборудования для подготовки к государственному экзамену по химии.

До конца сезона участников ждут также олимпиада, сочинение, экологический диктант, защита научно-практических работ, творческие и спортивные активности.

 Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов. За второе место предусмотрено 300 000 рублей, за третье — 200 000 рублей.

 Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

 При планировании мероприятий к проекту «Планета ТОАЗиЯ» мы стараемся выбирать разные форматы, которые помогают мотивировать школьников на углубленное изучение естественных наук. Синергия интеллектуальных, творческих и спортивных активностей позволяет погрузить подрастающее поколение в специфику химического производства, обратить внимание на востребованные профессии и расширить кругозор. При этом старшеклассники сразу настраиваются на слаженную командную работу, помогающую достигнуть высокого конечного результата как в трудовой деятельности, так и в жизни.   

 

Фото:   минпром СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
30 января 2026, 17:37
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова. Общество
124
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
30 января 2026, 14:59
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег. Общество
173
28 января на 77-м году жизни скончался директор и художественный руководитель Молодежного драматического театра Тольятти Коренной Владимир Лукич.
28 января 2026, 15:53
Умер заслуженный артист Самарской области Владимир Коренной
28 января на 77-м году жизни скончался директор и художественный руководитель Молодежного драматического театра Тольятти Коренной Владимир Лукич. Общество
497
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
240
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
219
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
288
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
527
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1208
Весь список