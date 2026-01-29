Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой

Зима — это не только холод и короткий световой день, но и период повышенной нагрузки на иммунитет. О том, как рыба и другие блюда помогают в поддержании здоровья зимой, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Алина Кухтина.



«Один из продуктов, который логично вписывается в «зимний рацион поддержки», — рыба. Она сочетает в себе сразу несколько нутриентов, важных именно в холодный сезон: омега-3 — жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и полноценный белок», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что холодное время года мы реже получаем витамин D из солнца, больше времени проводим в закрытых помещениях и чаще сталкиваемся с инфекциями.

«Рацион — один из самых доступных способов влиять на этот процесс. И здесь рыба оказывается удобным решением: в одной порции сочетаются белок для восстановления тканей, омега-3 для регуляции воспалительных процессов и витамин D, который напрямую связан с работой иммунной системы», — объяснила врач.

Кухтина также поделилась, в чем ценность рыбы для организма.



«Омега-3 — жирные кислоты участвуют в регуляции иммунных реакций и поддерживают здоровье сосудов и мозга. Они также связаны с эмоциональным состоянием и уровнем энергии, что особенно важно в период сезонной усталости. Витамин D, которого зимой не хватает большинству людей, поступает с жирной рыбой в естественной форме. Он участвует в работе иммунных клеток и влияет на устойчивость организма к инфекциям. Витамин B12 поддерживает нервную систему и помогает справляться с утомляемостью, а полноценный белок дает чувство сытости и участвует в восстановлении тканей», — высказалась она.

Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.



«Способ приготовления напрямую влияет на то, сколько нутриентов останется в готовом блюде. Щадящие методы — запекание, приготовление на пару, тушение — позволяют сохранить омега-3 и витамины. Запеченная рыба в пергаменте или фольге с травами и лимоном, тушеная с овощами или приготовленная на пару — это не только вкусно, но и функционально. При сильной жарке часть полезных жиров разрушается, поэтому такой способ лучше использовать реже. Простое правило: чем мягче температура и короче обработка, тем больше пользы остается в тарелке», — отметила Кухтина.

Эксперт выделила виды рыб, которые особенно уместны в холодный сезон.

«Жирные виды — лосось, скумбрия, сельдь, форель — богаты омега-3 и витамином D. Они особенно хорошо вписываются в зимний рацион. Однако важна и постная рыба — треска, минтай, судак: она дает качественный белок и легко усваивается, помогая сделать рацион более диетическим. Комбинируя разные виды рыбы, можно сделать меню разнообразным и при этом функциональным — без ощущения диеты или ограничений», — заключила она.

Фото: pxhere.com