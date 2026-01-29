Я нашел ошибку
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.
15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой

Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.

Зима — это не только холод и короткий световой день, но и период повышенной нагрузки на иммунитет. О том, как рыба и другие блюда помогают в поддержании здоровья зимой, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Алина Кухтина.
 
«Один из продуктов, который логично вписывается в «зимний рацион поддержки», — рыба. Она сочетает в себе сразу несколько нутриентов, важных именно в холодный сезон: омега-3 — жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и полноценный белок», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что холодное время года мы реже получаем витамин D из солнца, больше времени проводим в закрытых помещениях и чаще сталкиваемся с инфекциями.

«Рацион — один из самых доступных способов влиять на этот процесс. И здесь рыба оказывается удобным решением: в одной порции сочетаются белок для восстановления тканей, омега-3 для регуляции воспалительных процессов и витамин D, который напрямую связан с работой иммунной системы», — объяснила врач.

Кухтина также поделилась, в чем ценность рыбы для организма.
 
«Омега-3 — жирные кислоты участвуют в регуляции иммунных реакций и поддерживают здоровье сосудов и мозга. Они также связаны с эмоциональным состоянием и уровнем энергии, что особенно важно в период сезонной усталости. Витамин D, которого зимой не хватает большинству людей, поступает с жирной рыбой в естественной форме. Он участвует в работе иммунных клеток и влияет на устойчивость организма к инфекциям. Витамин B12 поддерживает нервную систему и помогает справляться с утомляемостью, а полноценный белок дает чувство сытости и участвует в восстановлении тканей», — высказалась она.

Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
 
«Способ приготовления напрямую влияет на то, сколько нутриентов останется в готовом блюде. Щадящие методы — запекание, приготовление на пару, тушение — позволяют сохранить омега-3 и витамины. Запеченная рыба в пергаменте или фольге с травами и лимоном, тушеная с овощами или приготовленная на пару — это не только вкусно, но и функционально. При сильной жарке часть полезных жиров разрушается, поэтому такой способ лучше использовать реже. Простое правило: чем мягче температура и короче обработка, тем больше пользы остается в тарелке», — отметила Кухтина.

Эксперт выделила виды рыб, которые особенно уместны в холодный сезон.

«Жирные виды — лосось, скумбрия, сельдь, форель — богаты омега-3 и витамином D. Они особенно хорошо вписываются в зимний рацион. Однако важна и постная рыба — треска, минтай, судак: она дает качественный белок и легко усваивается, помогая сделать рацион более диетическим. Комбинируя разные виды рыбы, можно сделать меню разнообразным и при этом функциональным — без ощущения диеты или ограничений», — заключила она.

 

Фото:  pxhere.com

