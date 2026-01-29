Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье

Похороны российского пловца Николая Свечникова, который погиб в Турции, запланированы на 31 января в Подмосковье. Об этом 29 января сообщила его мать Галина, пишут "Известия".

«Прощание с нашим Колей состоится в субботу, 31 января, в 15:00 (мск. — Ред.) в храме на Лайковском кладбище», — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле. Отплыв 500–600 м, он пропал из виду.

Тело мужчины было обнаружено в проливе Босфор 20 января.

Самолет с телом погибшего Свечникова 24 января прибыл в столичный аэропорт Внуково.

