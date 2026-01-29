Я нашел ошибку
Главные новости:
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.
15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье

147
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.

Похороны российского пловца Николая Свечникова, который погиб в Турции, запланированы на 31 января в Подмосковье. Об этом 29 января сообщила его мать Галина, пишут "Известия".

«Прощание с нашим Колей состоится в субботу, 31 января, в 15:00 (мск. — Ред.) в храме на Лайковском кладбище», — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле. Отплыв 500–600 м, он пропал из виду.

Тело мужчины было обнаружено в проливе Босфор 20 января.

Самолет с телом погибшего Свечникова 24 января прибыл в столичный аэропорт Внуково. 

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
209
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
337
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
251
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
495
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
520
Весь список