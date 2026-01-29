Я нашел ошибку
Главные новости:
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам

189
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.

В этом году 15 межмуниципальных автобусных маршрутов Самарской области начали работать по регулируемым тарифам. Среди них — № 141 «Самара – Южный Город», сообщает пресс-служба минтранса СО.

Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком. Это гарантирует доступность и стабильность транспорта для пассажира.

Для перевозчика новая система означает оплату за каждый выполненный рейс, что позволяет поддерживать движение по утвержденному расписанию, включая утренние, вечерние и выходные рейсы.

«Организация перевозок по регулируемым тарифам на ключевых маршрутах — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года. Это позволяет системно повышать качество и доступность перевозок на пригородных и дальних межмуниципальных направлениях»,
— отметил советник министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Елхимов.

«Жду автобус не больше 10 минут. В салоне тепло и комфортно — приятно ехать на любимую работу», — рассказала о маршруте № 141 пассажирка Ирина Нестерова.

Полный список маршрутов, которые теперь работают по регулируемым тарифам:

№ 108эк Самара (Губернский рынок) – мкр. Южный Город
№ 139 Самара (Аврора) – п. Рощинский
№ 177 Самара – с. Преображенка
№ 119 Самара – Новокуйбышевск (п. Гранный)
№ 124 Самара (Рынок "Норд") – п. Смышляевка
№ 474 ст.м. «Победа» – п. Алексеевка
№ 429 Новокуйбышевск – Самара
№ 616 Самара – с. Мордово-Аделяково
№ 333 Аэропорт «Курумоч» – Тольятти
№ 222 Аэропорт «Курумоч» – Самара
№ 141 Самара – мкр. Южный Город
№ 127 Самара – Новокуйбышевск
№ 320 Тольятти – с. Хрящёвка
№ 101А Самара – с. Лопатино
№ 480 пгт Смышляевка – Самара

В центре внимания
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
209
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
337
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
251
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
495
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
520
