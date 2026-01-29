15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам

В этом году 15 межмуниципальных автобусных маршрутов Самарской области начали работать по регулируемым тарифам. Среди них — № 141 «Самара – Южный Город», сообщает пресс-служба минтранса СО.

Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком. Это гарантирует доступность и стабильность транспорта для пассажира.

Для перевозчика новая система означает оплату за каждый выполненный рейс, что позволяет поддерживать движение по утвержденному расписанию, включая утренние, вечерние и выходные рейсы.

«Организация перевозок по регулируемым тарифам на ключевых маршрутах — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года. Это позволяет системно повышать качество и доступность перевозок на пригородных и дальних межмуниципальных направлениях»,

— отметил советник министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Елхимов.

«Жду автобус не больше 10 минут. В салоне тепло и комфортно — приятно ехать на любимую работу», — рассказала о маршруте № 141 пассажирка Ирина Нестерова.

Полный список маршрутов, которые теперь работают по регулируемым тарифам:

№ 108эк Самара (Губернский рынок) – мкр. Южный Город

№ 139 Самара (Аврора) – п. Рощинский

№ 177 Самара – с. Преображенка

№ 119 Самара – Новокуйбышевск (п. Гранный)

№ 124 Самара (Рынок "Норд") – п. Смышляевка

№ 474 ст.м. «Победа» – п. Алексеевка

№ 429 Новокуйбышевск – Самара

№ 616 Самара – с. Мордово-Аделяково

№ 333 Аэропорт «Курумоч» – Тольятти

№ 222 Аэропорт «Курумоч» – Самара

№ 141 Самара – мкр. Южный Город

№ 127 Самара – Новокуйбышевск

№ 320 Тольятти – с. Хрящёвка

№ 101А Самара – с. Лопатино

№ 480 пгт Смышляевка – Самара