15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам

В этом году 15 межмуниципальных автобусных маршрутов Самарской области начали работать по регулируемым тарифам. Среди них — № 141 «Самара – Южный Город», сообщает пресс-служба минтранса СО.
Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком. Это гарантирует доступность и стабильность транспорта для пассажира.
Для перевозчика новая система означает оплату за каждый выполненный рейс, что позволяет поддерживать движение по утвержденному расписанию, включая утренние, вечерние и выходные рейсы.
«Организация перевозок по регулируемым тарифам на ключевых маршрутах — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года. Это позволяет системно повышать качество и доступность перевозок на пригородных и дальних межмуниципальных направлениях»,
— отметил советник министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Елхимов.
«Жду автобус не больше 10 минут. В салоне тепло и комфортно — приятно ехать на любимую работу», — рассказала о маршруте № 141 пассажирка Ирина Нестерова.
Полный список маршрутов, которые теперь работают по регулируемым тарифам:
№ 108эк Самара (Губернский рынок) – мкр. Южный Город
№ 139 Самара (Аврора) – п. Рощинский
№ 177 Самара – с. Преображенка
№ 119 Самара – Новокуйбышевск (п. Гранный)
№ 124 Самара (Рынок "Норд") – п. Смышляевка
№ 474 ст.м. «Победа» – п. Алексеевка
№ 429 Новокуйбышевск – Самара
№ 616 Самара – с. Мордово-Аделяково
№ 333 Аэропорт «Курумоч» – Тольятти
№ 222 Аэропорт «Курумоч» – Самара
№ 141 Самара – мкр. Южный Город
№ 127 Самара – Новокуйбышевск
№ 320 Тольятти – с. Хрящёвка
№ 101А Самара – с. Лопатино
№ 480 пгт Смышляевка – Самара