В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

В 2026 году в Самарской области начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей».

Они будут созданы в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области, и разместятся на базе учреждений культуры в городском округе Жигулёвск, а также в Ставропольском, Сызранском, Шенталинском, Приволжском и Богатовском районах.

Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи. В кластерах появятся творческие мастерские, репетиционные базы с современным музыкальным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, зоны интеллектуального досуга, коворкинги и площадки для камерных молодёжных мероприятий.

Особенность проекта — активное участие самой молодёжи в его формировании. По традиции, перед началом реализации концепция каждого кластера проходит так называемую «молодёжную экспертизу».

Агентство социокультурных технологий совместно со специалистами учреждений культуры, сферы молодёжной политики, Движением Первых, творческими деятелями, представителями органов местного самоуправления и депутатского корпуса проводит встречи с молодыми людьми, чтобы обсудить идеи, услышать запросы и доработать будущие пространства с учётом реальных потребностей.

«Для нас принципиально важно, чтобы эти пространства были по-настоящему живыми и востребованными. Именно поэтому мы начинаем с диалога — с теми, для кого эти кластеры создаются», — отмечает Игорь Федорович Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.

Каждый мини-кластер будет иметь свою уникальную концепцию и характер, отражающие особенности территории и запросы местного сообщества.

Фото: минкульт СО