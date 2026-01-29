Я нашел ошибку
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Об этом рассказали 29 января в ГУ МЧС СО.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 5 пожаров
Организация перевозок по регулируемым тарифам — один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года.
15 межмуниципальных автобусных маршрутов региона начали работать по регулируемым тарифам
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

150
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.

В 2026 году в Самарской области начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей».

Они будут созданы в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области, и разместятся на базе учреждений культуры в городском округе Жигулёвск, а также в Ставропольском, Сызранском, Шенталинском, Приволжском и Богатовском районах.

Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи. В кластерах появятся творческие мастерские, репетиционные базы с современным музыкальным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, зоны интеллектуального досуга, коворкинги и площадки для камерных молодёжных мероприятий.

Особенность проекта — активное участие самой молодёжи в его формировании. По традиции, перед началом реализации концепция каждого кластера проходит так называемую «молодёжную экспертизу».

Агентство социокультурных технологий совместно со специалистами учреждений культуры, сферы молодёжной политики, Движением Первых, творческими деятелями, представителями органов местного самоуправления и депутатского корпуса проводит встречи с молодыми людьми, чтобы обсудить идеи, услышать запросы и доработать будущие пространства с учётом реальных потребностей.

«Для нас принципиально важно, чтобы эти пространства были по-настоящему живыми и востребованными. Именно поэтому мы начинаем с диалога — с теми, для кого эти кластеры создаются», — отмечает Игорь Федорович Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.

Каждый мини-кластер будет иметь свою уникальную концепцию и характер, отражающие особенности территории и запросы местного сообщества. 

 

Фото:   минкульт СО

