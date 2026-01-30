В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания

Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания

159
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) помогли 19-летнему пациенту с аутоиммунным заболеванием — гломерулонефритом. Из-за болезни молодой человек сильно отекал и набрал набрал 20 кг жидкости.

Гломерулонефрит — агрессивное заболевание, при котором собственный иммунитет видит почки как чужеродные органы и начинает их атаковать.

«Чаще всего это заболевание запускается из-за вирусной или острой бактериальной инфекции, — пояснил врач-нефролог нефрологического отделения КФТ Клиник СамГМУ Эльдар Исхаков. — В данном случае после острого воспаления ЛОР-органов у пациента развился нефротический синдром. При таком синдроме происходит поражение почечной мембраны на фоне неспецифического воспалительного процесса и идет большая потеря белка с мочой. Из-за этого жидкость начинает накапливаться в тканях, человек начинает отекать. У пациента нефротический синдром развился очень быстро, появилось давление, стали отекать руки, ноги, лицо».

Молодого человека направили на госпитализацию в Клиники СамГМУ, где ему провели комплексную диагностику и лечение, компенсацию белковой недостаточности. Также ему назначили лечение врачи-оториноларингологи, чтобы избежать дальнейших воспалительных процессов.

«Нефротический синдром быстро был купирован, от нас он вышел минус 20 кг, это все была жидкость, которую он набрал, — говорит Эльдар Исхаков. —  Пациенту рассказали все факторы риска, чтобы избежать обострения, объяснили, что нужно принимать препараты на постоянной основе, чтобы не было рецидива, была проведена работа с родителями. К сожалению, он не соблюдал рекомендации и попадал к нам еще несколько раз. Когда случился третий рецидив, мы уже поняли причину и привлекли психологов. Также нам пришлось подключить вторую линию препаратов и назначить комбинированное лечение. Мы провели развернутое общение с пациентом и с родителями, пояснив, что при дальнейших рецидивах может развиться тяжелое заболевание — хроническая почечная недостаточность и потребуется диализДля минимизации риска рецидивов и достижения полной ремиссии необходимо строго соблюдать рекомендации врача. Такие пациенты должны практически постоянно находиться под контролем специалиста».

Эльдар Исхаков подчеркнул, что для профилактики болезней почек нужно вести здоровый образ жизни, избегать переохлаждения и перепадов температур, не злоупотреблять алкоголем и не запускать инфекционные заболевания. Раз в год необходимо сдавать стандартные анализы у терапевта, а женщинам также посещать гинеколога.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
в Самаре завершили строительство операционного модуля
30 января 2026  12:46
В Самаре завершили строительство операционного модуля
113
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
30 января 2026  11:12
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
143
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
30 января 2026  10:25
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
159
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
29 января 2026  21:19
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
426
Руководитель эндокринологического центра больницы им. В. Д. Середавина Светлана Манцагова, отметила, что эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма.  
29 января 2026  16:35
Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы
518
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.
29 января 2026  16:29
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить
453
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
29 января 2026  11:49
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
350
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026  19:42
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
559
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
28 января 2026  18:17
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург
592
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026  16:59
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
541
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15924
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
Весь список