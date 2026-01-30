В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) помогли 19-летнему пациенту с аутоиммунным заболеванием — гломерулонефритом. Из-за болезни молодой человек сильно отекал и набрал набрал 20 кг жидкости.

Гломерулонефрит — агрессивное заболевание, при котором собственный иммунитет видит почки как чужеродные органы и начинает их атаковать.

«Чаще всего это заболевание запускается из-за вирусной или острой бактериальной инфекции, — пояснил врач-нефролог нефрологического отделения КФТ Клиник СамГМУ Эльдар Исхаков. — В данном случае после острого воспаления ЛОР-органов у пациента развился нефротический синдром. При таком синдроме происходит поражение почечной мембраны на фоне неспецифического воспалительного процесса и идет большая потеря белка с мочой. Из-за этого жидкость начинает накапливаться в тканях, человек начинает отекать. У пациента нефротический синдром развился очень быстро, появилось давление, стали отекать руки, ноги, лицо».

Молодого человека направили на госпитализацию в Клиники СамГМУ, где ему провели комплексную диагностику и лечение, компенсацию белковой недостаточности. Также ему назначили лечение врачи-оториноларингологи, чтобы избежать дальнейших воспалительных процессов.

«Нефротический синдром быстро был купирован, от нас он вышел минус 20 кг, это все была жидкость, которую он набрал, — говорит Эльдар Исхаков. — Пациенту рассказали все факторы риска, чтобы избежать обострения, объяснили, что нужно принимать препараты на постоянной основе, чтобы не было рецидива, была проведена работа с родителями. К сожалению, он не соблюдал рекомендации и попадал к нам еще несколько раз. Когда случился третий рецидив, мы уже поняли причину и привлекли психологов. Также нам пришлось подключить вторую линию препаратов и назначить комбинированное лечение. Мы провели развернутое общение с пациентом и с родителями, пояснив, что при дальнейших рецидивах может развиться тяжелое заболевание — хроническая почечная недостаточность и потребуется диализ. Для минимизации риска рецидивов и достижения полной ремиссии необходимо строго соблюдать рекомендации врача. Такие пациенты должны практически постоянно находиться под контролем специалиста».

Эльдар Исхаков подчеркнул, что для профилактики болезней почек нужно вести здоровый образ жизни, избегать переохлаждения и перепадов температур, не злоупотреблять алкоголем и не запускать инфекционные заболевания. Раз в год необходимо сдавать стандартные анализы у терапевта, а женщинам также посещать гинеколога.