Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Россиянам объяснили, кто ответит за разбитые льдом и снегом авто

118
Россиянам объяснили, кто ответит за разбитые льдом и снегом авто

В России каждую зиму автовладельцы массово сталкиваются с повреждением машин из-за схода снега и льда с крыш домов. О том, кто обязан возмещать ущерб и как действовать пострадавшим, рассказал «Ленте.ру» практикующий юрист Виталий Коняхин.

По словам эксперта, обязанность по своевременной очистке крыш от снега и наледи прямо закреплена в законодательстве. Если осадки падают с крыши конкретного здания и повреждают припаркованный автомобиль, ответственность несет собственник объекта либо организация, управляющая домом. На практике чаще всего речь идет об управляющей компании или коммунальной службе.

При возникновении инцидента владелец автомобиля имеет право требовать компенсацию причиненного ущерба. Для этого необходимо сразу зафиксировать последствия происшествия. Речь идет о фото- и видеосъемке повреждений, места стоянки и самой крыши. Желательно также найти свидетелей. Дополнительно факт происшествия могут зафиксировать сотрудники полиции с оформлением соответствующих материалов.

Следующим шагом юрист рекомендует направить письменную претензию в адрес управляющей компании. Организация обязана отреагировать на обращение, зафиксировать повреждения и принять меры по устранению опасности, включая уборку снега.

После этого требуется определить размер ущерба. Для расчета стоимости восстановительного ремонта целесообразно обратиться к независимым экспертам. Их заключение может быть использовано в качестве доказательства при дальнейшем разбирательстве.

Если урегулировать вопрос в досудебном порядке не удается, пострадавший вправе подать иск в районный суд по месту нахождения ответчика. При необходимости можно привлечь профессиональных юристов.

Эксперт подчеркивает, что затягивание с действиями снижает шансы на получение компенсации. В случае игнорирования претензий со стороны управляющей компании допустимо обращение в Государственную жилищную инспекцию, которая осуществляет надзор за их деятельностью и вправе выносить обязательные предписания. Также возможно уведомление органов местного самоуправления, если выявлены грубые нарушения требований безопасности, пишет МК. 

