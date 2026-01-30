Премьера спектакля «Просто жить», посвященного военнослужащим СВО, прошла в Самаре

28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» в Самаре представил премьеру спектакля «Просто жить».

Это первое в Самаре художественное осмысление судьбы ветерана специальной военной операции, возвращающегося к мирной жизни, в постановке режиссера Александры Люткевич и самарских актеров.

В числе зрителей показ посетил заместитель главы города Самары, участник программы «Время героев» Сергей Карасев и представители Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

Ближайшие показы спектакля «Просто жить» (12+) состоятся 19 и 25 февраля в 19:00 в малом зале, билеты доступны на сайте театра «Мастерская» https://smdtm.ru/afisha. В перспективе его планируется включить в постоянный репертуар театра.