новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

Крупнейшая сделка на российском транспортном рынке завершена: активы аэропорта Домодедово перешли под контроль Международного аэропорта Шереметьево. Победителем торгов, состоявшихся 29 января, стало ООО «Перспектива», стопроцентная «дочка» шереметьевского хаба. Таким образом, два ключевых авиаузла московского авиационного кластера теперь объединены под управлением одной компании, сообщает РБК.

Продажа, осуществлявшаяся в формате голландского аукциона с понижением цены, прошла успешно только со второй попытки. Стартовая стоимость лота из 25 компаний группы была установлена на уровне 132,265 миллиарда рублей. В ходе торгов цена снижалась шагами по 10% и опустилась практически вдвое — до итоговых 66 миллиардов рублей, что стало ценой отсечения и конечной стоимостью сделки. Это значительно ниже предпродажных оценок, которые варьировались от 40 до 115 миллиардов рублей.

Главным вызовом для нового собственника станет решение проблемы долговой нагрузки приобретенного актива. Совокупный долг группы «Домодедово» оценивается более чем в 70 миллиардов рублей, что превышает стоимость самой покупки. Это делает финансовое оздоровление аэропорта первоочередной задачей для команды Шереметьево.

Согласно условиям, договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти рабочих дней, а полный переход прав собственности — завершиться в течение месяца после оплаты, пишет МК.