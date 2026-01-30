Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные

Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

109
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

Крупнейшая сделка на российском транспортном рынке завершена: активы аэропорта Домодедово перешли под контроль Международного аэропорта Шереметьево. Победителем торгов, состоявшихся 29 января, стало ООО «Перспектива», стопроцентная «дочка» шереметьевского хаба. Таким образом, два ключевых авиаузла московского авиационного кластера теперь объединены под управлением одной компании, сообщает РБК.

Продажа, осуществлявшаяся в формате голландского аукциона с понижением цены, прошла успешно только со второй попытки. Стартовая стоимость лота из 25 компаний группы была установлена на уровне 132,265 миллиарда рублей. В ходе торгов цена снижалась шагами по 10% и опустилась практически вдвое — до итоговых 66 миллиардов рублей, что стало ценой отсечения и конечной стоимостью сделки. Это значительно ниже предпродажных оценок, которые варьировались от 40 до 115 миллиардов рублей.

Главным вызовом для нового собственника станет решение проблемы долговой нагрузки приобретенного актива. Совокупный долг группы «Домодедово» оценивается более чем в 70 миллиардов рублей, что превышает стоимость самой покупки. Это делает финансовое оздоровление аэропорта первоочередной задачей для команды Шереметьево.

Согласно условиям, договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти рабочих дней, а полный переход прав собственности — завершиться в течение месяца после оплаты, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
Весь список