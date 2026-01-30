В Самаре хотят обустроить парк на месте аварийных домов на улице Советской Армии

Общественное пространство с выходом к Волге планируют создать в Октябрьском районе города. Подробнее о проекте рассказали в горадминистрации.

Парк или сквер со смотровой и детской площадками, фонтаном, зонами отдыха и парковками хотят сделать на участке, который освободится после сноса старых домов на Советской Армии, 260, 276, 278, 280, 288. Это недалеко от Дачи Головкина.

Площадь территории составляет около 1,5 гектара.

Идею обсудили с местными. Инициативная группа оценила и предложила объединить парк/сквер с зоной отдыха у озера Леснуха и благоустроенным пространством ЖК «Изумрудный» с пешеходными и велосипедными дорожками.

Также рядом, на Пятой просеке, планируют возвести трехэтажный детсад площадью 3,7 тыс. квадратных метров на 240 мест и школу на 8 тыс. «квадратов» и вместимостью 650 человек, пишет Самара-МК.