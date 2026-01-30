В Самаре сбили двухлетку в санках на пешеходном переходе

29 января на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пять человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Красноглинском районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 10:15 52-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по межквартальному проезду 2-го квартала поселка Мехзавод со стороны Московского шоссе в направлении Красноглинского шоссе. В пути следования, напротив дома № 50, допустил наезд на детские санки, которые толкала перед собой 25-летняя женщина при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. Двухлетней девочке, которая находилась в санках, назначено амбулаторное лечение.