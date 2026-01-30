Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО

В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 483 спортсмена из всех 14 регионов округа.

Самарскую область представляли 60 спортсменов. 8 из них стали призерами первенства.

Ярослав Корчагин, 50 кг (тренер Агафонов К.А.) - золото

Полина Культенкова, 63 кг (тренер Сараева А.А.)

Анна Мадьянова, 57 кг (тренеры Сараева А.А., Ехлаева А.А.) - серебро

Дарья Блинова, 70+ кг (тренер Белозерова О.А.)

Иван Рачиба, 73 кг (тренер Субботина В.А.) - бронза

Сергей Догадин, 90 кг (тренер Субботина В.А.)

Захар Мирошников, 90+ (тренер Мордвинов С.М.)

Анастасия Алтунина, 44 кг (филиал ГБОУ СОШ ОЦ п.г.т. Рощинский ЦВР)

Фото: Самарский спорт