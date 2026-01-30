ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Самарской области 60 промышленных проектов. Сумма займов составила 29,8 млрд рублей, а общий бюджет проектов — 48,6 млрд рублей. По сумме займов регион занимает 7-е место в России, а по числу профинансированных проектов — 8-е место.

Всего ФРП поддержал более 2 тыс. промышленных проектов из 79 регионов России, способствуя развитию высокотехнологичного производства и импортозамещения. Самарская область входит в число лидеров наряду со Свердловской областью, Пермским краем, Москвой, Нижегородской областью и Башкортостаном.

В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».

Предприятия, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», активно используют механизмы государственной поддержки. Так, компании «ИНКАТЕХ», «ФИТНЕС ДЕСЕРТЫ», «ТАВРИЯ» и «ЭТМ» в рамках своих проектов по повышению эффективности привлекали льготные займы Фонда развития промышленности, что позволило им совместить внедрение бережливых технологий с модернизацией оборудования и расширением мощностей.

К примеру, компания «Таврия» автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани и начала производство обивок для автомобилей Lada Iskra (общий выпуск вырастет до 300 тыс. шт. в год; инвестиции 22 млн рублей, из них 10 млн — от ФРП).

Стать участниками федерального проекта «Производительность труда» могут предприятия несырьевых отраслей, включая сельское, лесное хозяйство, охоту и рыбоводство. Подробнее о проекте - на сайте «Производительность.РФ». Узнать все о мерах поддержки можно на сайте Минпромторга Самарской области (https://minprom.samregion.ru/category/mery-podderzhki).

Фото: пресс-служба администрации Самары