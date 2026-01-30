Я нашел ошибку
Главные новости:
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 

109
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.

На базе территориального кадрового центра «Работа России» городского округа Сызрань и муниципального района Сызранский состоялась мини-ярмарка вакансий, ключевой аудиторией которой стали ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей. Мероприятие прошло в рамках работы специализированного клуба «Работа для СВОих» и продемонстрировало комплексный подход региона к социально-трудовой адаптации защитников Отечества.
Ярмарка вакансий - пример эффективной площадки для прямого диалога между соискателями, работодателями, представителями власти. Особенностью формата является его регулярность и целевая направленность, позволяющая не просто информировать о вакансиях, но и оперативно решать сопутствующие вопросы трудоустройства, переобучения, социальной и психологической поддержки в режиме «единого окна».
«Главная цель наших регулярных ярмарок, как региональных, так и местных, – оказать реальное содействие в трудоустройстве. Мы приглашаем не только граждан, состоящих у нас на учете, но и всех желающих, с особым вниманием к участникам СВО и их семьям. Практика показывает: многие находят здесь подходящую работу, проходят предварительные собеседования и затем успешно трудоустраиваются на предприятия города», - отметила руководитель территориального кадрового центра Сызрани и Сызранского района Нина Фролова.
История одного из участников ярмарки, Максима Туманова, участника специальной военной операции, наглядно иллюстрирует вызовы, с которыми сталкиваются вернувшиеся из зоны боевых действий. Доброволец, воевавший в 2024-2025 годах оператором БПЛА в батальоне специального назначения, получил тяжелое ранение и был комиссован. Имея образование инженера-железнодорожника, он не может вернуться на прежнее место работы из-за ограничений по здоровью. Сейчас Максим, отец двоих детей, активно ищет новую профессию, балансируя между требованиями реабилитации и необходимостью обеспечивать семью.
«Центр занятости и клуб «Работа для СВОих» не дают мне покоя - в хорошем смысле. Они постоянно предлагают различные варианты, организуют встречи с работодателями. Уже есть договоренности с несколькими предприятиями - в том числе, «Тяжмаш» и «Ремстрой». Планирую приступить к работе после завершения курса реабилитации», - поделился Максим Туманов.
Предприятия региона активно участвуют в ярмарках, видя в них эффективный инструмент для пополнения кадров. Любовь Филимонова, руководитель группы подбора персонала производственной площадки ООО «Криста», отметила многолетнее и плодотворное сотрудничество со службой занятости.
«У нас всегда есть вакансии как для женщин, так и для мужчин, в том числе без опыта работы. Ярмарки вакансий - очень удобный формат живого общения с жителями города. Мы приглашаем заинтересовавшихся в отдел кадров, знакомим с производственными условиями, и многие остаются работать. Выражаю благодарность сотрудникам сызранского кадрового центра за помощь в закрытии кадровых потребностей», - пояснила Любовь Филимонова.
Яркий пример результативности такой работы - судьба Юлии Лариной, менеджера по персоналу ООО «Криста», которая пришла в территориальный кадровый центр как соискатель в 2024 году. Благодаря участию в ярмарке вакансий она познакомилась с представителем фирмы-работодателя и теперь работает в этой компании, сама занимаясь подбором сотрудников.
«Для многих кадровый центр становится отправной точкой. Некоторые даже не знают о существовании каких-то предприятий в городе. Приходят сюда, узнают, приезжают на собеседования и остаются работать. Помощь кадрового центра очень значима - это я ощутила на себе», - считает Юлия Ларина.
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, клиентоориентированного подхода в работе территориального кадрового центра. Интеграция возможностей кадрового центра, социальных служб, администрации территории и бизнеса создает эффективную экосистему для возвращения к полноценной жизни тех, кто защищал страну, и их близких.

 

Фото: минтруд Самарской области

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.
23 января 2026, 21:27
В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам. Общество
771
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
22 января 2026, 16:39
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария. Закон
735
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
20 января 2026, 14:57
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Общество
591
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
176
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1110
Весь список