В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 

На базе территориального кадрового центра «Работа России» городского округа Сызрань и муниципального района Сызранский состоялась мини-ярмарка вакансий, ключевой аудиторией которой стали ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей. Мероприятие прошло в рамках работы специализированного клуба «Работа для СВОих» и продемонстрировало комплексный подход региона к социально-трудовой адаптации защитников Отечества.

Ярмарка вакансий - пример эффективной площадки для прямого диалога между соискателями, работодателями, представителями власти. Особенностью формата является его регулярность и целевая направленность, позволяющая не просто информировать о вакансиях, но и оперативно решать сопутствующие вопросы трудоустройства, переобучения, социальной и психологической поддержки в режиме «единого окна».

«Главная цель наших регулярных ярмарок, как региональных, так и местных, – оказать реальное содействие в трудоустройстве. Мы приглашаем не только граждан, состоящих у нас на учете, но и всех желающих, с особым вниманием к участникам СВО и их семьям. Практика показывает: многие находят здесь подходящую работу, проходят предварительные собеседования и затем успешно трудоустраиваются на предприятия города», - отметила руководитель территориального кадрового центра Сызрани и Сызранского района Нина Фролова.

История одного из участников ярмарки, Максима Туманова, участника специальной военной операции, наглядно иллюстрирует вызовы, с которыми сталкиваются вернувшиеся из зоны боевых действий. Доброволец, воевавший в 2024-2025 годах оператором БПЛА в батальоне специального назначения, получил тяжелое ранение и был комиссован. Имея образование инженера-железнодорожника, он не может вернуться на прежнее место работы из-за ограничений по здоровью. Сейчас Максим, отец двоих детей, активно ищет новую профессию, балансируя между требованиями реабилитации и необходимостью обеспечивать семью.

«Центр занятости и клуб «Работа для СВОих» не дают мне покоя - в хорошем смысле. Они постоянно предлагают различные варианты, организуют встречи с работодателями. Уже есть договоренности с несколькими предприятиями - в том числе, «Тяжмаш» и «Ремстрой». Планирую приступить к работе после завершения курса реабилитации», - поделился Максим Туманов.

Предприятия региона активно участвуют в ярмарках, видя в них эффективный инструмент для пополнения кадров. Любовь Филимонова, руководитель группы подбора персонала производственной площадки ООО «Криста», отметила многолетнее и плодотворное сотрудничество со службой занятости.

«У нас всегда есть вакансии как для женщин, так и для мужчин, в том числе без опыта работы. Ярмарки вакансий - очень удобный формат живого общения с жителями города. Мы приглашаем заинтересовавшихся в отдел кадров, знакомим с производственными условиями, и многие остаются работать. Выражаю благодарность сотрудникам сызранского кадрового центра за помощь в закрытии кадровых потребностей», - пояснила Любовь Филимонова.

Яркий пример результативности такой работы - судьба Юлии Лариной, менеджера по персоналу ООО «Криста», которая пришла в территориальный кадровый центр как соискатель в 2024 году. Благодаря участию в ярмарке вакансий она познакомилась с представителем фирмы-работодателя и теперь работает в этой компании, сама занимаясь подбором сотрудников.

«Для многих кадровый центр становится отправной точкой. Некоторые даже не знают о существовании каких-то предприятий в городе. Приходят сюда, узнают, приезжают на собеседования и остаются работать. Помощь кадрового центра очень значима - это я ощутила на себе», - считает Юлия Ларина.

Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, клиентоориентированного подхода в работе территориального кадрового центра. Интеграция возможностей кадрового центра, социальных служб, администрации территории и бизнеса создает эффективную экосистему для возвращения к полноценной жизни тех, кто защищал страну, и их близких.

Фото: минтруд Самарской области