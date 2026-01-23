В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 

22 января в Сызранском колледже искусств и культуры им О.Н.Носцовой состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню студента "Татьянин день-День студента".



На мероприятии были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.



После церемонии награждения состоялся концерт, в котором приняли участие не только студенты колледжа, но и выпускники, в настоящее время студент Государственной Саратовской консерватории им. Л.Собинова Никита Зонтов и преподаватели колледжа Е.С. Снименко и С.П. Рычкова.

Фото: минкульт СО