Главные новости:
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год

126
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

В мероприятии приняли участие начальник   Управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО полковник полиции Чугунов Андрей Алексеевич, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Кудряшов Александр Сергеевич, председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович, Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Советкин Андрей Николаевич, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Крупеня Виктор Николаевич, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте Дектярев Сергей Анатольевич, личный состав линейного отдела, сотрудники правоохранительных органов, дислоцированных на территории г.о.Сызрань.

По итогам рассмотрения 669 заявлений (сообщений) о преступлениях возбуждено 180 уголовных дел, при этом раскрываемость увеличилась до 72,63%.

Заметно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (на 43%), преступлений по линии незаконного оборота оружия (на 11%), а также преступлений, совершенных в общественных местах (на 50%), и количество краж (на 66%).

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрировано убийств, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

По итогам года количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сызранскими транспортными полицейскими составляет более 2,3 килограммов.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечено к административной ответственности 2918 граждан. Наложено штрафов на сумму 1,236 тысяч рублей.

Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Советкин Андрей Николаевич от имени Главы г.о.Сызрань Володченкова Сергея Евгеньевича выразил благодарность за профессиональную деятельность, активное участие и помощь в осуществлении общественного порядка при проведении массовых мероприятий в городе. Также отметил, что протяженность обслуживания достаточно большая и сохранить правопорядок на таком огромном участке – это дело профессионалов.

Председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович поблагодарил транспортных полицейских за службу и отметил эффективность работы сотрудников Сызранского линейного отдела.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

