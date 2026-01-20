В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год

В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО полковник полиции Чугунов Андрей Алексеевич, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Кудряшов Александр Сергеевич, председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович, Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Советкин Андрей Николаевич, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Крупеня Виктор Николаевич, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте Дектярев Сергей Анатольевич, личный состав линейного отдела, сотрудники правоохранительных органов, дислоцированных на территории г.о.Сызрань.

За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

По итогам рассмотрения 669 заявлений (сообщений) о преступлениях возбуждено 180 уголовных дел, при этом раскрываемость увеличилась до 72,63%.

Заметно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (на 43%), преступлений по линии незаконного оборота оружия (на 11%), а также преступлений, совершенных в общественных местах (на 50%), и количество краж (на 66%).

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте не зарегистрировано убийств, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

По итогам года количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сызранскими транспортными полицейскими составляет более 2,3 килограммов.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечено к административной ответственности 2918 граждан. Наложено штрафов на сумму 1,236 тысяч рублей.

Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Советкин Андрей Николаевич от имени Главы г.о.Сызрань Володченкова Сергея Евгеньевича выразил благодарность за профессиональную деятельность, активное участие и помощь в осуществлении общественного порядка при проведении массовых мероприятий в городе. Также отметил, что протяженность обслуживания достаточно большая и сохранить правопорядок на таком огромном участке – это дело профессионалов.

Председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович поблагодарил транспортных полицейских за службу и отметил эффективность работы сотрудников Сызранского линейного отдела.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте