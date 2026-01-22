Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла

В соцмедиа размещена информация о том, что 6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в городе Сызрани, произошла коммунальная авария, в результате чего была нарушена подача тепла в дом. В настоящее время в доме отсутствует отопление.



По поручению руководителя СУ СКР СО Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры по решению вопроса о предоставлении гражданам временного жилья. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома.