Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
В Самаре завершили строительство операционного модуля
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
В Шигонском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей

В Шигонском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей

29 января в 23:40 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО и ЧС» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Шигоны на пересечении улиц Почтовая и Кооперативная.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ 2109 и DATSUN.
К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 1 человек, госпитализирован.
Пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей и провели сбор информации.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

в Тольятти в ДТП погиб пешеход
29 января 2026, 13:56
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
В районе дома № 91 по ул. Борковской автомобиль Lada Vesta сбил 55-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на желтый свет.  Происшествия
343
В Кинельском районе УАЗ столкнулся с автобусом
29 января 2026, 13:03
В Кинельском районе УАЗ столкнулся с автобусом
Водитель автобуса госпитализирован, а водителю УАЗа назначено амбулаторное лечение. Происшествия
278
В Отрадном столкнулись три машины, пострадал один из водителей
29 января 2026, 12:48
В Отрадном столкнулись три машины, пострадал один из водителей
28 января   на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек и 1 погиб.  Происшествия
324
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
