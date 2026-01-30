В Шигонском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей

29 января в 23:40 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО и ЧС» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Шигоны на пересечении улиц Почтовая и Кооперативная.



По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ 2109 и DATSUN.

К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 1 человек, госпитализирован.

Пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей и провели сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"