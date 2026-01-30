Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков

Рынок банных услуг в России переживает заметный подъем на фоне роста интереса к баням, саунам и термальным комплексам как новым форматам городского отдыха и общения. Аналитики Авито Работы совместно с Авито Услугами подвели итоги 2025 года и выяснили, что количество вакансий для банщиков в стране увеличилось на 109% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с ростом спроса со стороны бизнеса вырос и уровень оплаты труда (+14%): в среднем по России банщики могут рассчитывать на 71 656 руб/мес.

Лидером по уровню оплаты труда стала Москва, где работодатели в среднем готовы предложить банщикам 150 429 руб/мес. На втором месте — Ленинградская область с средней оплатой труда в 120 000 руб/мес, а третью строчку занимает Санкт-Петербург, где соискатели могут рассчитывать в среднем на 77 500 руб/мес.

В 2025 году спрос на услуги пармастеров — специалистов, работающих по индивидуальным программам — вырос в 2,7 раза. Расслабляющие ванночки искали в 3 раза чаще по сравнению с прошлым годом, а количество предложений увеличилось на 81%.

Металлические купели россияне выбирали в 2,9 раза чаще, кедровые бочки — в 2,6 раза. Ванны с добавлением солей, травяных настоев и эфирных масел стали востребованнее в 2,4 раза, при этом число предложений в этом сегменте увеличилось на 80%.