Состав сформирован: 13 россиян едут на Олимпийские игры 2026!

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных (ЦПС) команд России.

«Команда сформирована. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении по оставшимся кандидатам», — говорится в Telegram-канале ЦСП.

В состав команды вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Все российские участники будут выступать под нейтральным флагом, пишут "Известия".