Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Erid 2VSb5wxrWmX

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, помогла усилить уровень безопасности труда на кабельном заводе в Приволжье. Внедренная система на базе искусственного интеллекта в автоматическом режиме контролирует соблюдение правил работы с крановым оборудованием, что уже позволило сократить трудозатраты службы охраны труда на 70%.

Раньше на заводе, где производят кабельно-проводниковую продукцию, контроль осуществляли сотрудники охраны труда, просматривая часы видеозаписей. Это было ресурсозатратно и не всегда оперативно.

Для решения этой задачи была создана и внедрена сложная многопрофильная ИИ-модель на основе компьютерного зрения от Билайн. Обработка видеозаписей теперь осуществляется с использованием программного обеспечения. На кранах-балках в цехе установили камеры, видео с которых в реальном времени анализирует нейросеть. Система выполняет две ключевые задачи:

1. Контролирует наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ): автоматически распознает, надеты ли у оператора в зоне работы каска и жилет.

2. Следит за строгим соблюдением технологического процесса, фиксируя обязательные этапы — обход груза для проверки строп, предварительный приподъем с остановкой и только затем полное поднятие. Это позволяет убедиться в надежности крепления.

Если система обнаруживает нарушение (отсутствие СИЗ или пропуск этапа), она сразу отправляет оповещение ответственному специалисту. Все инциденты сохраняются в единой базе с метками времени и ссылками на видео для разбора.

Внедрение системы позволило не только значительно разгрузить инженеров по охране труда, но и перейти от контроля большого объема видеозаписей к анализу конкретных ситуаций. Специалисты теперь получают готовую аналитику и могут уделять больше времени профилактической работе и обучению персонала на реальных примерах.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«В условиях, когда безопасность сотрудников и экономическая эффективность становятся все более важными, такие решения на основе искусственного интеллекта представляют собой не просто инновацию, а необходимость для современного производства. Система может быть установлена как в облачной инфраструктуре, так и локально — прямо в контуре компании, что часто является критичным требованием для организаций, функционирующих в условиях ограниченного интернет-соединения».

(18+) Реклама ПАО «ВымпелКом» (www.beeline.ru).

Источник изображения: freepik.com

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
176
30 января 2026  12:08
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
1110
