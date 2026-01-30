ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Erid 2VSb5wxrWmX

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, помогла усилить уровень безопасности труда на кабельном заводе в Приволжье. Внедренная система на базе искусственного интеллекта в автоматическом режиме контролирует соблюдение правил работы с крановым оборудованием, что уже позволило сократить трудозатраты службы охраны труда на 70%.

Раньше на заводе, где производят кабельно-проводниковую продукцию, контроль осуществляли сотрудники охраны труда, просматривая часы видеозаписей. Это было ресурсозатратно и не всегда оперативно.

Для решения этой задачи была создана и внедрена сложная многопрофильная ИИ-модель на основе компьютерного зрения от Билайн. Обработка видеозаписей теперь осуществляется с использованием программного обеспечения. На кранах-балках в цехе установили камеры, видео с которых в реальном времени анализирует нейросеть. Система выполняет две ключевые задачи:

1. Контролирует наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ): автоматически распознает, надеты ли у оператора в зоне работы каска и жилет.

2. Следит за строгим соблюдением технологического процесса, фиксируя обязательные этапы — обход груза для проверки строп, предварительный приподъем с остановкой и только затем полное поднятие. Это позволяет убедиться в надежности крепления.

Если система обнаруживает нарушение (отсутствие СИЗ или пропуск этапа), она сразу отправляет оповещение ответственному специалисту. Все инциденты сохраняются в единой базе с метками времени и ссылками на видео для разбора.

Внедрение системы позволило не только значительно разгрузить инженеров по охране труда, но и перейти от контроля большого объема видеозаписей к анализу конкретных ситуаций. Специалисты теперь получают готовую аналитику и могут уделять больше времени профилактической работе и обучению персонала на реальных примерах.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«В условиях, когда безопасность сотрудников и экономическая эффективность становятся все более важными, такие решения на основе искусственного интеллекта представляют собой не просто инновацию, а необходимость для современного производства. Система может быть установлена как в облачной инфраструктуре, так и локально — прямо в контуре компании, что часто является критичным требованием для организаций, функционирующих в условиях ограниченного интернет-соединения».

