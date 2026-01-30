Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре

29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди. Модернизация проходит в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Служба занятости планирует, прогнозирует кадровый потенциал региона, - отметил председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, приветствуя участников. - Особенно это важно для регионов, где экономика динамично развивается. Первый этап модернизации, по анализу федеральных ведомств, в Самарской области прошел на высоком уровне. Поставленные задачи нами были реализованы. Сегодня служба уже трансформировалась, она изменилась не только внешне, но и внутренне. И коллеги из 29 субъектов как раз приехали изучить наш опыт. Мы не будем на этом останавливаться, будем стараться дальше повышать уровень работы кадровой службы, оказания услуг населению».

В течение двух дней регионы, уже прошедшие модернизацию, делились своим опытом с теми, кому модернизация только предстоит.

«У нас в Хакасии модернизация службы занятости планируется в 2027 году, и мы приехали, чтобы на опыте других регионов понять, с какими трудностями можем столкнуться, - поделилась заместитель директора государственного казенного учреждения республики Хакасия «Центр занятости населения» Алена Казагашева. – Важно, что на эти цели выделяются федеральные средства, и мы сможем и отремонтировать здания, и расширить спектр услуг».

Самарская область вошла в число 17 пилотных субъектов-участников комплексной модернизации первой волны, и модернизация в нашем регионе прошла в 2023 году. По итогам комплексной модернизации вся сеть центров занятости региона, а это 38 объектов, была переформатирована в современные кадровые центры «Работа России» - новую модель содействия занятости граждан, их трудоустройству, а также поддержки предприятий и организаций в поиске кадров. Поэтому во время семинара у Самарской области была возможность показать результат наглядно – на примере конкретных кадровых центров, куда были организованы экскурсии.

«Самое главное, что хотелось в рамках этого семинара – увидеть вживую уже модернизированные центры, - прокомментировал и.о. директора областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Еврейской автономной области» Алексей Тщедушнов, - это поможет спланировать процесс на своей территории».

Регионы-участники семинара входят в пятую и шестую волну модернизации. Основная работа планируется на 2027-2028 годы.

«У вас есть возможность качественно подготовиться, учесть проблемы, с которыми столкнулись ваши предшественники, - подчеркнул заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. – Проект сложный, служба занятости должна быть переформатирована в кадровые центры по всей стране. Потенциал для этого есть. И важно помнить, что вы решаете не узкую задачу. От решения кадровых вопросов зависит социально-экономическое развитие региона, занятость укореняет людей на территории, а это влияет на демографическую ситуацию, на наполнение бюджета налогами. Значит нужно сделать решение таких вопросов максимально удобным».

Какие услуги и меры поддержки предлагает Кадровый центр «Работа России» Самарской области гражданам и работодателям, можно уточнить по телефону контакт-центра 8-800-302-15-44.

