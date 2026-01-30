По итогам IV маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» вышел третий выпуск специального журнала

По итогам IV маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области», успешно прошедшего в октябре 2025 года в ТЦ «Гудок», вышел в свет третий выпуск специального журнала-каталога участников — яркое свидетельство триумфального развития региональной модной индустрии.

Масштабное событие при прямой поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, Правительства и Министерства промышленности и торговли Самарской области объединило 125 дизайнеров и брендов, 121 производителя легкой промышленности, а 55 показов коллекций осень-зима 2025–2026 привлеки внимание более 27 тысяч посетителей. Главная тема — культурный код Самарской области: уникальное сочетание традиций, самобытности и современных трендов через моду, ремесла и инновационный дизайн.

Журнал — полноценная летопись триумфа фестиваля:

- Эксклюзивные фото 730 образов с подиумов;

- Выставка-продажа продукции самарских брендов (одежда, обувь, аксессуары);

- «Всероссийская ярмарка» народных промыслов;

- Материалы экспертных сессий с участием федеральных спикеров;

- Статьи известных стилистов, дизайнеров и лидеров отрасли;

- Итоги премии «Самарский продукт» для ведущих региональных марок.

«Легкая промышленность и мода — ключевые точки роста, придающие Самарской области особый колорит и конкурентные преимущества. Фестиваль «Территория моды» стал визитной карточкой региона, а журнал — его официальной летописью. Перелистывая страницы, вы откроете новые имена, истории успеха и стратегические перспективы отрасли», — отметил в приветственном слове журнала врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Издание не просто фиксирует результаты, а работает на перспективу: укрепляет позиции самарских брендов на федеральном рынке, создает базу деловых контактов, популяризирует «Сделано в Самарской области» как знак качества.

Электронная версия доступна для чтения и скачивания на официальном сайте Фестиваля «Территория моды» и по прямой ссылке.

Фото: Минпромторг Самарской области