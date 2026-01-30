В Самаре завершена реконструкция пансионата для пожилых «Созвездие»

В Самаре завершена реконструкция и оснащение пансионата для пожилых людей и инвалидов «Созвездие». Социальное обслуживание в новых зданиях планируется начать в конце февраля 2026 года, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Министерство строительства региона в январе выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Пансионат был обновлён и оборудован в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, подрядчик задерживал выполнение работ и нарушал условия контракта. После вмешательства надзорных органов нарушения были устранены, и реконструкция завершена в полном объёме, пишет Самара-МК.