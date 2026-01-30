51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России

В субботу, 31 января 2026 года лыжно-биатлонный стадион Республики Мордовия впервые примет у себя этап Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup. На старт крупнейших любительских соревнований в России выйдет 51 спортсмен из Самарской области.

Соревнования объединят на одной трассе более 520 спортсменов-любителей разного возраста и уровня подготовки. В программе - индивидуальная гонка, эстафета и детские лыжные гонки.

В Кубке Pioner Cup принимают участие спортсмены-любители, которые соревнуются в двух категориях – Основная гонка и Мастера среди мужчин и женщин. Участникам Основной категории в индивидуальной гонке предстоит преодолеть дистанцию 6,6 км – это три круга по 2,2 км с двумя огневыми рубежами. Биатлонную винтовку им предоставляют организаторы – она будет ждать спортсменов на рубеже.

Для более опытных участников категории Мастера дистанция 11 км – это пять кругов по 2,2 км с четырьмя огневыми рубежами. Для участия в этой категории необходимо наличие своей или арендованной винтовки. Главной особенностью данной гонки является не штрафные круги, а штрафные минуты. За каждый промах на рубеже участнику будет добавлена 1 минута штрафа к финишному времени.

Кроме того, на Pioner Cup пройдут детские лыжные гонки в четырех возрастных категориях. Главным партнером лыжных соревнований выступает бренд “Смешарики” - любимые герои всех детей и даже взрослых.

Напомним, что соревнования Pioner Cup проводятся ежегодно с 2017 года. Свои силы в биатлоне пробуют участники от 15 до 80 лет, больше половины участников приезжают с детьми, которые также принимают активное участие в детских забегах. Всего в рамках Кубка в этом году пройдет шесть этапов в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии и Татарстане. 1 этап уже прошел 20 и 21 декабря на учебно-тренировочном центре “Кавголово” в Ленинградской области, 2 этап также успешно прошел в спортивном центре Москвы - Лужниках 17 января, 4 этап пройдет на стадионе в п. Мирный в Татарстане 14 и 15 февраля, на 5 этап Кубок снова вернется в Москву 21 февраля на обновленный лыжно-биатлонном комплексе «Марьино», а закроют сезон эстафеты 14 марта на лыжно-биатлонном комплексе «Марьино».