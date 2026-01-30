Тольяттинец избил девушку, перепутав ее с подругой

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель г. Тольятти заметил на улице девушку, похожую на свою сожительницу, с которой у него только что произошла ссора. Так как на оклик она не среагировала, мужчина решил, что возлюбленная его избегает. Догнав девушку, он толкнул ее на землю и нанес несколько ударов в область головы. Как результат — закрытая черепно-мозговая травма.

Учтя все обстоятельства дела, суд признал напавшего на незнакомку мужчину виновным в причинении легкого вреда здоровью, обязав выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти в отношении осужденного были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средств и на получаемую им заработную плату.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.