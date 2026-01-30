Я нашел ошибку
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Тольяттинец избил девушку, перепутав ее с подругой

Тольяттинец избил девушку, перепутав ее с подругой

Тольяттинец избил девушку, перепутав ее с подругой

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель г. Тольятти заметил на улице девушку, похожую на свою сожительницу, с которой у него только что произошла ссора. Так как на оклик она не среагировала, мужчина решил, что возлюбленная его избегает. Догнав девушку, он толкнул ее на землю и нанес несколько ударов в область головы. Как результат — закрытая черепно-мозговая травма.
Учтя все обстоятельства дела, суд признал напавшего на незнакомку мужчину виновным в причинении легкого вреда здоровью, обязав выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти в отношении осужденного были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средств и на получаемую им заработную плату.
В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
29 января 2026, 09:51
29 января 2026, 09:51
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Суд встал на сторону истца и обязал соседку демонтировать перегородку с металлической дверью и вернуть в первоначальное состояние эвакуационный выход. Происшествия
Жителя Самарской области арестовали на 10 суток за ругань в суде
28 января 2026, 10:09
28 января 2026, 10:09
Жителя Самарской области арестовали на 10 суток за ругань в суде
Судья сделал гражданину замечания о недопустимости такого поведения, однако мужчина его проигнорировал. Общество
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
27 января 2026, 10:30
27 января 2026, 10:30
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
Мужчина, зная о последствиях продажи арестованного имущества, решил транспортное средство реализовать. Происшествия
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
