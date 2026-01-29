Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам

В суд с исковым заявлениям в отношении соседки обратилась жительница одного из многоквартирных домов г. Самары. Она сообщила, что живущая с ней на одной лестничной площадке женщина установила перегородку с металлической дверью, при этом перекрыв ей доступ к электросчетчикам и закрыв часть эвакуационного выхода, сузив его со 120 до 87 см.

Суд встал на сторону истца и обязал соседку демонтировать перегородку с металлической дверью и вернуть в первоначальное состояние эвакуационный выход. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства должница была уведомлена о необходимости произвести демонтаж перегородки и восстановить запасной выход. Однако устроившая незаконную перепланировку женщина делать этого не спешила. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении нее постановления об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации и взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Как результат — жительница многоквартирного дома произвела демонтаж перегородки с металлической дверью и восстановила эвакуационный выход.