В Красноярском районе за сутки произошли два пожара, ощая площадь возгораний составила 90 кв. метров

29 января в 11 часов 32 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большая Раковка на улице Комсомольской идет дым с гаража. По прибытии было установлено, что горят вещи внутри гаража на площади 40 квадратных метров. На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б». Полная ликвидация последствий пожара зафиксирована в 14 часов 10 минут.

В 18 часов 3 минуты поступило сообщение о том, что в садовом дачном товариществе «Сосновый Бор» в районе села Молгачи виден дым. По прибытии было установлено, что горит дачный домик на площади 50 квадратных метров. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б». Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час.

К счастью, пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"