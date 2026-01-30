Я нашел ошибку
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
В Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Красноярском районе за сутки произошли два пожара, ощая площадь возгораний составила 90 кв. метров

134
В Красноярском районе за сутки произошли два пожара, ощая площадь возгораний составила 90 кв. метров

29 января в 11 часов 32 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большая Раковка на улице Комсомольской идет дым с гаража. По прибытии было установлено, что горят вещи внутри гаража на площади 40 квадратных метров. На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б». Полная ликвидация последствий пожара зафиксирована в 14 часов 10 минут.

В 18 часов 3 минуты поступило сообщение о том, что в садовом дачном товариществе «Сосновый Бор» в районе села Молгачи виден дым. По прибытии было установлено, что горит дачный домик на площади 50 квадратных метров. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б». Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час.
К счастью, пострадавших нет.
Причины пожаров устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
