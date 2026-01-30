Выручка резидентов технопарка «Жигулевская долина» превысила 30 млрд рублей

Выручка резидентов «Жигулевской долины» превысила 30 млрд рублей.



Технопарк «Жигулевская долина» - ключевое звено системы поддержки инноваций в регионе.



322 компании - резидента

326 инновационных проектов

2200 рабочих мест

100 объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано



«Жигулевская долина» сопровождает региональных предпринимателей в вопросах получения статуса малой технологической компании (МТК).



На начало года в Самарской области зарегистрировано 116 МТК, 42 из которых являются резидентами технопарка.



Эффективность работы площадки ежегодно подтверждается высокими позициями в ключевых федеральных рейтингах:



- 2 место по эффективности среди технопарков страны

- топ-3 региональных операторов Фонда «Сколково».

Фото: Минэкономразвития Самарской области