Инспекторы ГИМС СО проводят беседы со школьниками о правилах поведения на льду

Сотрудники МЧС России уделяют первостепенное внимание безопасности детей на водоемах. В рамках этой работы инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам областного управления МЧС России проводят профилактические беседы со школьниками региона. Главная тема – правила поведения на воде в зимний период.

Выход на лед водоемов – это всегда риск для жизни. О смертельных опасностях, подстерегающих любителей прогулок по неокрепшему льду, сотрудники МЧС недавно рассказали учащимся самарской школы-интерната "Преодоление".

Специалисты напомнили ребятам, что выходить на лед в период его становления крайне опасно, не говоря уже о катании на коньках или лыжах. Они подробно объяснили, как действовать, если вы стали свидетелем происшествия, рассказали об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи утопающему. Также были озвучены номера вызова экстренных служб.

В завершение встречи инспекторы ГИМС еще раз настоятельно рекомендовали школьникам воздержаться от выхода на реки, озера и пруды, а также от игр на льду. Для закрепления полученных знаний ребятам раздали памятки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО