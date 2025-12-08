Судебные приставы добились демонтажа незаконного павильона в Тольятти

Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании фирмы, некогда арендовавшей земельный участок, снести стоящий возле дороги пункт общественного питания. Суд принял сторону истца. Исполнительный документ об освобождении земельного участка и приведении его в пригодный для дальнейшего использование вид поступил в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти .

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для добровольного исполнения. Однако должник не приступил к демонтажу павильонов. Сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но и это не побудило владельцев приступить к сносу строения.



Судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также владельца фирмы предупредили, что неисполнение судебного решение неимущественнего характера может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности.

Не желая сталкиваться с более серьезными последствиями, владелец павильона самостоятельно демонтировал строение и привел земельный участок в пригодное для дальнейшего использование состояние.