Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Судебные приставы добились демонтажа незаконного павильона в Тольятти

Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании фирмы, некогда арендовавшей земельный участок, снести стоящий возле дороги пункт общественного питания. Суд принял сторону истца. Исполнительный документ об освобождении земельного участка и приведении его в пригодный для дальнейшего использование вид поступил в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти .
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для добровольного исполнения. Однако должник не приступил к демонтажу павильонов. Сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но и это не побудило владельцев приступить к сносу строения.


Судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также владельца фирмы предупредили, что неисполнение судебного решение неимущественнего характера может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности.
Не желая сталкиваться с более серьезными последствиями, владелец павильона самостоятельно демонтировал строение и привел земельный участок в пригодное для дальнейшего использование состояние.

Теги: Судебные приставы

