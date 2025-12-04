Самарец задолжал своему 9-летнему сыну и 4-летней дочери почти в 1,5 миллиона рублей

Житель г. Самары задолжал своему 9-летнему сыну и 4-летней дочери почти в 1,5 миллиона рублей. В связи с тем, что должник не просто уклонялся от исполнения своих обязательств, но и скрывался от судебных приставов, в отношении него было заведено разыскное дело.

Сотрудниками отдела исполнительного розыска был проведён ряд оперативных мероприятий, в результате которых было установлено, что должник перемещается по городу на принадлежащем другому человеку автомобиле. Установив маршрут его передвижения, судебные приставы организовали «засаду» возле предполагаемого места жительства алиментщика.

Ранним утром, собираясь по делам, алиментщик вышел из подъезда многоэтажки и направился к используемому им транспортному средству. Заметив стремительно приближающихся к нему сотрудников органа принудительного исполнения, должник попытался скрыться, но был задержан судебными приставами по ОУПДС и доставлен в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

За неуплату алиментов в отношении мужчины составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев дело, принял решение назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Ближайшие полторы недели мужчина проведет в срецприемнике. В случае, если за это время он не вспомнит о необходимости выплачивать денежные средства на содержание детей, его будет ждать уже уголовная ответственность.