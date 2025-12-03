Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Нацпроекты

Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 

Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном открытии движения на участке магистрали «Центральная» в Самаре. Ее первый этап - участок от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» - завершен. 


«Я поздравляю всех, кто принимал участие, всех, кто помогал этому большому процессу. Это важное для города событие. Об этой дороге мечтали жители Самары, еще когда город назывался Куйбышевом, мечтали десятилетиями. Проект магистрали «Центральная» появился в генплане развития Куйбышева в далеком 1965 году. И за это время много было инициатив, предложений, «подходов к снаряду». Самое главное, что этот процесс начался, и сегодня мы открываем первый этап», - отметил глава региона.
Строительство первого этапа магистрали началось в 2023 году. Вячеслав Федорищев подчеркнул: несмотря на непростую экономическую ситуацию, удалось обеспечить проект финансированием из регионального бюджета и довести работы до завершения в срок.


 Также он сообщил о том, что второй этап строительства и реконструкции магистрали начнется уже в следующем году. «Этот проект будет продолжаться до того периода, когда мы полностью магистраль «Центральную» не сделаем в том качестве, которое требуется для системного развития нашего города, - добавил губернатор. - Наша задача – не снижать темпов дорожного строительства. В этом году в нормативное состояние приведено более 500 км дорог. Дальше будем активно развивать дорожную инфраструктуру».


Вячеслав Федорищев выразил благодарность за добросовестную работу дорожным строителям. Обращаясь к руководству, сотрудникам компании-подрядчика ООО «ДСК Трансстрой», ко всем специалистам, принимавшим участие в строительстве, он подчеркнул: «Вы не подвели город, не подвели жителей. Это действительно очень хорошая работа». Особо отличившимся специалистам глава региона вручил региональные награды – почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. 


Протяженность участка первого этапа магистрали - более 14 км, выполнена реконструкция свыше 11 км и строительство 2,8 км дороги. Число полос движения – от 4 до 6. В городской части дороги оборудованы тротуары с велодорожками, шумозащитные экраны, остановочные пункты, освещение, пешеходные переходы. Также построены два городских путепровода. Первый длиной 66,2 м - на пересечении проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей Куйбышевской железной дороги в районе станции Дачная, второй 45,1 м - на пересечении магистрали «Центральная» и ул. Садовой пгт Петра Дубрава.
По словам заместителя директора ООО «ДСК Трансстрой» Алексея Зотова, при строительстве потребовалось переустройство линий электропередачи, коммуникаций, сетей газоснабжения, все было выполнено во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Все работы по первому этапу магистрали завершены в срок. 

Губернатор подчеркнул значимость объекта, который обеспечивает большое количество населенных пунктов качественной дорогой, позволяет грузопотоку правильно распределиться и меньше загружать основную городскую дорожную сеть. «Это только первый этап. Когда мы реализуем полностью весь проект магистрали Центральной, это будет по-настоящему трансформация транспортной схемы движения в городе, – добавил он. – Со следующего года начнем второй этап, это большой объем работ».
Помимо улучшения качества дорог, как сообщил глава региона, планируется развивать метро и трамвайную сеть.  

Фото пресс-службы правительства Самарской области

В центре внимания

Весь список