в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 8,4%

В ноябре средняя цена нового автомобиля в Самарской области снизилась на 8,4% и составила 3,72 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка. Сильнее всего в регионе подешевела Lada Niva Travel (−2,7%; 1,5 млн рублей), Tank 500 (−2,5%; 7,16 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (−1,2%; 4,58 млн рублей).

Однако цены на некоторые автомобили незначительно выросли. В топ подорожавших моделей вошли Haval H3 (+3,5%; 2,98 млн рублей), Jaecoo J7 (+3,4%; 3,3 млн рублей) и Haval Jolion (+3%; 2,49 млн рублей).

В целом по стране средняя цена нового автомобиля продолжает расти. Стремительное движение вверх показателя средней стоимости в ноябре вызвано как пересмотром розничных цен в сторону повышения, так и изменением самой структуры предложения. Количество объявлений с моделями китайских марок за месяц сократилось на 10%, а год к году на 60%.

В то же время сегмент предложения от отечественных марок подрос на 13%. В первую очередь за счёт Tenet, которая каждый месяц почти удваивает количество объявлений. Заметен рост и со стороны Lada Iskra, в ноябре предложение увеличилось в полтора раза по сравнению с октябрем. В целом по стране средняя цена отечественной машины поднялась сразу на 8% относительно октября и достигла 1,85 миллиона рублей. Средняя стоимость китайского автомобиля превысила 3,68 миллиона рублей, что на 3% выше прошлого месяца.