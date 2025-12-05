31% самарцев сталкиваются на работе с конфликтами во время согласования графика отпусков

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

График отпусков относится к обязательным документам и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкиваются 31% работников: 27% разрешают их самостоятельно, а еще 4% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 65% самарцев удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.



Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 28% соответственно).



Больше всего споров возникает в коллективах 35—45-летних (об этом рассказали 41% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодёжь до 35 лет

Время проведения: 24 ноября — 2 декабря 2025 года