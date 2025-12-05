Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
31% самарцев сталкиваются на работе с конфликтами во время согласования графика отпусков

153
31% самарцев сталкиваются на работе с конфликтами во время согласования графика отпусков

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

График отпусков относится к обязательным документам и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкиваются 31% работников: 27% разрешают их самостоятельно, а еще 4% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 65% самарцев удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 28% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35—45-летних (об этом рассказали 41% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодёжь до 35 лет

Время проведения: 24 ноября — 2 декабря 2025 года

В Самаре традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодежи
04 декабря 2025, 13:29
04 декабря 2025, 13:29
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (34%) и реже всего уходит без прощания (20%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние.
332
03 декабря 2025, 09:43
С точки зрения экономически активных горожан, ключевых — две: эмоциональное истощение (53% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (43%).
447
02 декабря 2025, 14:00
При выборе мебели и предметов декора респонденты больше всего ориентируются на бюджет (53%) и мнение близких (38%). Советам из интернета доверяют 33%.
1380
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
5 декабря 2025  12:14
227
5 декабря 2025  11:30
212
4 декабря 2025  12:36
358
3 декабря 2025  18:45
1303
3 декабря 2025  16:59
746
