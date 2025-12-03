Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о главных причинах «тихого увольнения»

Самарцы рассказали о главных причинах «тихого увольнения»

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

В Самаре с «тихим увольнением» работников сталкивались 30% компаний. Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (70% опрошенных). 36% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвертой компании подобное поведение — сигнал к пересмотру функционала сотрудника. Нередки и более жесткие меры: 22% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 13% закрывают доступ к бесплатному обучению, 9% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.

Каковы основные причины «тихого увольнения»? С точки зрения экономически активных горожан, ключевых — две: эмоциональное истощение (53% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (43%). 17% видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии. 11% опрошенных считают, что такими сотрудниками движет уверенность в легком поиске новой работы. Еще 8% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы. 7% говорят, что наверняка у них есть вторая работа.

Женщины чаще мужчин видят причину в выгорании (59 и 47% соответственно). Молодежь до 35 лет ссылается на усталость чаще тех, кто старше (54%).

Респонденты с высшим образованием чаще указывают на выгорание и на отсутствие карьерного роста, они также чаще рассматривают «тихое увольнение» как инструмент для требования повышения зарплаты. Респонденты со средним профессиональным образованием же чаще говорили, что людьми движет уверенность в быстром поиске нового места для трудоустройства.

Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц за «тихим увольнением» чаще видят отсутствие карьерных перспектив (56%), а выгорание — реже (45%). А еще среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч больше всего уверенных в том, что подобным образом сотрудники выбивают себе дополнительные деньги (23%).


Время проведения: 3 ноября — 1 декабря 2025 года

Теги: Опрос

Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
160
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
259
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
208
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
263
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
901
