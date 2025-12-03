Самарцы рассказали о главных причинах «тихого увольнения»

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

В Самаре с «тихим увольнением» работников сталкивались 30% компаний. Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (70% опрошенных). 36% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвертой компании подобное поведение — сигнал к пересмотру функционала сотрудника. Нередки и более жесткие меры: 22% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 13% закрывают доступ к бесплатному обучению, 9% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.



Каковы основные причины «тихого увольнения»? С точки зрения экономически активных горожан, ключевых — две: эмоциональное истощение (53% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (43%). 17% видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии. 11% опрошенных считают, что такими сотрудниками движет уверенность в легком поиске новой работы. Еще 8% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы. 7% говорят, что наверняка у них есть вторая работа.



Женщины чаще мужчин видят причину в выгорании (59 и 47% соответственно). Молодежь до 35 лет ссылается на усталость чаще тех, кто старше (54%).



Респонденты с высшим образованием чаще указывают на выгорание и на отсутствие карьерного роста, они также чаще рассматривают «тихое увольнение» как инструмент для требования повышения зарплаты. Респонденты со средним профессиональным образованием же чаще говорили, что людьми движет уверенность в быстром поиске нового места для трудоустройства.



Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц за «тихим увольнением» чаще видят отсутствие карьерных перспектив (56%), а выгорание — реже (45%). А еще среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч больше всего уверенных в том, что подобным образом сотрудники выбивают себе дополнительные деньги (23%).





Время проведения: 3 ноября — 1 декабря 2025 года