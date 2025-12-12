Я нашел ошибку
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства самарцев в 2026 году является повышение зарплаты (66% голосов опрошенных). Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте — карьерный рост (30%). Стабильность — на третьей строке (29%). По 20% горожан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 19%. Еще 16% ждут расширения компенсационного пакета. 12% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 10% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 7% респондентов.

Карьерный рост наиболее важен для молодежи до 35 лет, тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность. Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 18% опрошенных до 35 лет, 34% респондентов 35—45 лет и 36% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (24%), чем молодежь до 35 лет (9%).

Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.

Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше (25%). Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность (43%) и увеличение зарплаты (73%).

Таким образом, ожидания от работы стали более сложными и динамичными. Финансовый мотив, оставаясь доминирующим, перестает быть единственным. Работники, особенно молодые и со средним доходом, все активнее стремятся к развитию и продвижению. В то же время зрелые специалисты ищут смысл и интерес в задачах. Тем, кто зарабатывает ниже среднего, нужны гарантии стабильности. Работодателям, стремящимся удержать ценные кадры, стоит учитывать это разнообразие запросов в системе мотивации на 2026 год.

Время проведения: 1—5 декабря 2025 года

